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В России создали новую технологию ДНК-проверки качества семян подсолнечника - 18.08.2026, ПРАЙМ
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В России создали новую технологию ДНК-проверки качества семян подсолнечника
В России создали новую технологию ДНК-проверки качества семян подсолнечника - 18.08.2026, ПРАЙМ
В России создали новую технологию ДНК-проверки качества семян подсолнечника
Столичная биотехнологическая компания создала технологию ДНК-проверки качества семян подсолнечника, с ее помощью российские агрокомпании смогут повысить... | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T10:47+0300
2026-08-18T11:09+0300
бизнес
россия
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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Столичная биотехнологическая компания создала технологию ДНК-проверки качества семян подсолнечника, с ее помощью российские агрокомпании смогут повысить качество продукции, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. "В России смогут повысить качество продукции из подсолнечника благодаря новой ДНК-технологии. Ее разработала жительница столицы Алина Чернова — победительница конкурса "Лидеры агропромышленного комплекса" президентской платформы "Россия — страна возможностей", генеральный директор ООО "Ойл Джин", - говорится в сообщении. Отмечается, что технология позволяет анализировать 200 маркеров в геноме подсолнечника и с высокой точностью оценивать чистоту семенных партий еще до посева. Это снижает риск того, что скрытые дефекты проявятся уже после посева и повлияют на будущий урожай. По итогам анализа становится понятно, соответствует ли партия нужному гибриду или линии и есть ли в ней генетическая примесь, а также несет ли партия необходимые ценные признаки. Панель уже протестирована агрокомпаниями и проходит финальную доработку. "Обновленную версию панели рассчитывают вывести на рынок осенью", - заключается в сообщении.
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Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА
10:47 18.08.2026 (обновлено: 11:09 18.08.2026)
 
В России создали новую технологию ДНК-проверки качества семян подсолнечника

Компания из Москвы создала новую технологию ДНК-проверки качества семян подсолнечника

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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Столичная биотехнологическая компания создала технологию ДНК-проверки качества семян подсолнечника, с ее помощью российские агрокомпании смогут повысить качество продукции, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
"В России смогут повысить качество продукции из подсолнечника благодаря новой ДНК-технологии. Ее разработала жительница столицы Алина Чернова — победительница конкурса "Лидеры агропромышленного комплекса" президентской платформы "Россия — страна возможностей", генеральный директор ООО "Ойл Джин", - говорится в сообщении.
Отмечается, что технология позволяет анализировать 200 маркеров в геноме подсолнечника и с высокой точностью оценивать чистоту семенных партий еще до посева. Это снижает риск того, что скрытые дефекты проявятся уже после посева и повлияют на будущий урожай. По итогам анализа становится понятно, соответствует ли партия нужному гибриду или линии и есть ли в ней генетическая примесь, а также несет ли партия необходимые ценные признаки.
Панель уже протестирована агрокомпаниями и проходит финальную доработку.
"Обновленную версию панели рассчитывают вывести на рынок осенью", - заключается в сообщении.
 
БизнесРОССИЯМОСКВА
 
 
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