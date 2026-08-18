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Uzbekistan airways скорректировала расписание 11 рейсов в Москву

Uzbekistan airways скорректировала расписание 11 рейсов в Москву - 18.08.2026, ПРАЙМ

Uzbekistan airways скорректировала расписание 11 рейсов в Москву

Uzbekistan airways, крупнейшая авиакомпания в Узбекистане, во вторник скорректировала расписание 11 рейсов в Москву из-за загруженности международного аэропорта | 18.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-18T14:56+0300

2026-08-18T14:56+0300

2026-08-18T14:56+0300

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ТАШКЕНТ, 18 авг – ПРАЙМ. Uzbekistan airways, крупнейшая авиакомпания в Узбекистане, во вторник скорректировала расписание 11 рейсов в Москву из-за загруженности международного аэропорта "Внуково", сообщает пресс-служба авиаперевозчика. Росавиация во вторник утром сообщила, что ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в московских аэропортах "Внуково" и "Шереметьево". Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов. "В связи с загруженностью международного аэропорта "Внуково", только 18 августа 2026 года, некоторые рейсы авиакомпании будут выполнены по измененному графику движения", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале Uzbekistan airways. В данный перечень включены 11 рейсов из Москвы и в Москву из пяти городов Узбекистана - Андижана, Бухары, Намангана, Навои, Ферганы и Ургенча.

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