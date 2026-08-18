Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Uzbekistan airways скорректировала расписание 11 рейсов в Москву - 18.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260818/moskva-872471208.html
Uzbekistan airways скорректировала расписание 11 рейсов в Москву
Uzbekistan airways скорректировала расписание 11 рейсов в Москву - 18.08.2026, ПРАЙМ
Uzbekistan airways скорректировала расписание 11 рейсов в Москву
Uzbekistan airways, крупнейшая авиакомпания в Узбекистане, во вторник скорректировала расписание 11 рейсов в Москву из-за загруженности международного аэропорта | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T14:56+0300
2026-08-18T14:56+0300
бизнес
россия
москва
узбекистан
аэропорт внуково
uzbekistan airways
росавиация
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872471208.jpg?1787054171
ТАШКЕНТ, 18 авг – ПРАЙМ. Uzbekistan airways, крупнейшая авиакомпания в Узбекистане, во вторник скорректировала расписание 11 рейсов в Москву из-за загруженности международного аэропорта "Внуково", сообщает пресс-служба авиаперевозчика. Росавиация во вторник утром сообщила, что ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в московских аэропортах "Внуково" и "Шереметьево". Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов. "В связи с загруженностью международного аэропорта "Внуково", только 18 августа 2026 года, некоторые рейсы авиакомпании будут выполнены по измененному графику движения", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале Uzbekistan airways. В данный перечень включены 11 рейсов из Москвы и в Москву из пяти городов Узбекистана - Андижана, Бухары, Намангана, Навои, Ферганы и Ургенча.
москва
узбекистан
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, москва, узбекистан, аэропорт внуково, uzbekistan airways, росавиация
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, УЗБЕКИСТАН, аэропорт Внуково, Uzbekistan Airways, Росавиация
14:56 18.08.2026
 
Uzbekistan airways скорректировала расписание 11 рейсов в Москву

Uzbekistan airways скорректировала расписание 11 рейсов в Москву

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ТАШКЕНТ, 18 авг – ПРАЙМ. Uzbekistan airways, крупнейшая авиакомпания в Узбекистане, во вторник скорректировала расписание 11 рейсов в Москву из-за загруженности международного аэропорта "Внуково", сообщает пресс-служба авиаперевозчика.
Росавиация во вторник утром сообщила, что ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в московских аэропортах "Внуково" и "Шереметьево". Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.
"В связи с загруженностью международного аэропорта "Внуково", только 18 августа 2026 года, некоторые рейсы авиакомпании будут выполнены по измененному графику движения", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале Uzbekistan airways.
В данный перечень включены 11 рейсов из Москвы и в Москву из пяти городов Узбекистана - Андижана, Бухары, Намангана, Навои, Ферганы и Ургенча.
 
БизнесРОССИЯМОСКВАУЗБЕКИСТАНаэропорт ВнуковоUzbekistan AirwaysРосавиация
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала