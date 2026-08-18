https://1prime.ru/20260818/moskva-872471208.html
Uzbekistan airways скорректировала расписание 11 рейсов в Москву
Uzbekistan airways скорректировала расписание 11 рейсов в Москву - 18.08.2026, ПРАЙМ
Uzbekistan airways скорректировала расписание 11 рейсов в Москву
Uzbekistan airways, крупнейшая авиакомпания в Узбекистане, во вторник скорректировала расписание 11 рейсов в Москву из-за загруженности международного аэропорта | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T14:56+0300
2026-08-18T14:56+0300
2026-08-18T14:56+0300
бизнес
россия
москва
узбекистан
аэропорт внуково
uzbekistan airways
росавиация
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872471208.jpg?1787054171
ТАШКЕНТ, 18 авг – ПРАЙМ. Uzbekistan airways, крупнейшая авиакомпания в Узбекистане, во вторник скорректировала расписание 11 рейсов в Москву из-за загруженности международного аэропорта "Внуково", сообщает пресс-служба авиаперевозчика.
Росавиация во вторник утром сообщила, что ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в московских аэропортах "Внуково" и "Шереметьево". Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.
"В связи с загруженностью международного аэропорта "Внуково", только 18 августа 2026 года, некоторые рейсы авиакомпании будут выполнены по измененному графику движения", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале Uzbekistan airways.
В данный перечень включены 11 рейсов из Москвы и в Москву из пяти городов Узбекистана - Андижана, Бухары, Намангана, Навои, Ферганы и Ургенча.
москва
узбекистан
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, москва, узбекистан, аэропорт внуково, uzbekistan airways, росавиация
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, УЗБЕКИСТАН, аэропорт Внуково, Uzbekistan Airways, Росавиация
Uzbekistan airways скорректировала расписание 11 рейсов в Москву
Uzbekistan airways скорректировала расписание 11 рейсов в Москву
ТАШКЕНТ, 18 авг – ПРАЙМ. Uzbekistan airways, крупнейшая авиакомпания в Узбекистане, во вторник скорректировала расписание 11 рейсов в Москву из-за загруженности международного аэропорта "Внуково", сообщает пресс-служба авиаперевозчика.
Росавиация во вторник утром сообщила, что ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в московских аэропортах "Внуково" и "Шереметьево". Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.
"В связи с загруженностью международного аэропорта "Внуково", только 18 августа 2026 года, некоторые рейсы авиакомпании будут выполнены по измененному графику движения", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале Uzbekistan airways.
В данный перечень включены 11 рейсов из Москвы и в Москву из пяти городов Узбекистана - Андижана, Бухары, Намангана, Навои, Ферганы и Ургенча.