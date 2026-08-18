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К зиме в Москве подготовили тепловые сети в 69 тысяч зданий - 18.08.2026, ПРАЙМ
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К зиме в Москве подготовили тепловые сети в 69 тысяч зданий
К зиме в Москве подготовили тепловые сети в 69 тысяч зданий - 18.08.2026, ПРАЙМ
К зиме в Москве подготовили тепловые сети в 69 тысяч зданий
Специалисты комплекса городского хозяйства проверили и подготовили к осенне-зимнему периоду тепловые сети в 69 тысячах зданий, в том числе в 33 тысячах жилых... | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T15:29+0300
2026-08-18T16:49+0300
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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Специалисты комплекса городского хозяйства проверили и подготовили к осенне-зимнему периоду тепловые сети в 69 тысячах зданий, в том числе в 33 тысячах жилых домов Москвы, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В городе продолжаются масштабные мероприятия по подготовке к новому отопительному сезону, провели гидравлические испытания на более чем 8,8 тысячи километров магистральных тепловых сетей - это свыше 95% от общего объема запланированных работ. Подача горячей воды после профилактики уже возобновлена в 69 тысячах зданий, включая 33 тысячи жилых домов", - рассказал Бирюков. Заммэра отметил, что организация испытаний теплосетей - одно из ключевых направлений подготовки к отопительному сезону. Работы разделены на 600 десятидневных этапов, в их проведении задействованы более 3 тысяч специалистов, все мероприятия будут завершены до конца августа. "Отдельные участки трубопроводов по очереди выводятся из эксплуатации, в них повышается давление, чтобы проверить состояние коммуникаций. Это позволяет сотрудникам ПАО "МОЭК" заранее выявить возможные ненадежные участки и оперативно их отремонтировать, чтобы обеспечить бесперебойное теплоснабжение потребителей в сезон", - добавил он. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что к новому отопительному сезону в столице подготовят более 74 тысяч зданий, в том числе свыше 34 тысяч жилых домов.
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РОССИЯ, МОСКВА, МОЭК
15:29 18.08.2026 (обновлено: 16:49 18.08.2026)
 
К зиме в Москве подготовили тепловые сети в 69 тысяч зданий

Заммэра Бирюков: теплосети проверили в 69 тысячах зданий Москвы

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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Специалисты комплекса городского хозяйства проверили и подготовили к осенне-зимнему периоду тепловые сети в 69 тысячах зданий, в том числе в 33 тысячах жилых домов Москвы, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В городе продолжаются масштабные мероприятия по подготовке к новому отопительному сезону, провели гидравлические испытания на более чем 8,8 тысячи километров магистральных тепловых сетей - это свыше 95% от общего объема запланированных работ. Подача горячей воды после профилактики уже возобновлена в 69 тысячах зданий, включая 33 тысячи жилых домов", - рассказал Бирюков.
Заммэра отметил, что организация испытаний теплосетей - одно из ключевых направлений подготовки к отопительному сезону. Работы разделены на 600 десятидневных этапов, в их проведении задействованы более 3 тысяч специалистов, все мероприятия будут завершены до конца августа.
"Отдельные участки трубопроводов по очереди выводятся из эксплуатации, в них повышается давление, чтобы проверить состояние коммуникаций. Это позволяет сотрудникам ПАО "МОЭК" заранее выявить возможные ненадежные участки и оперативно их отремонтировать, чтобы обеспечить бесперебойное теплоснабжение потребителей в сезон", - добавил он.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что к новому отопительному сезону в столице подготовят более 74 тысяч зданий, в том числе свыше 34 тысяч жилых домов.
 
РОССИЯМОСКВАМОЭК
 
 
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