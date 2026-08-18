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На Калужско-Рижской линии метро Москвы увеличили интервалы движения
На Калужско-Рижской линии метро Москвы увеличили интервалы движения - 18.08.2026, ПРАЙМ
На Калужско-Рижской линии метро Москвы увеличили интервалы движения
Интервалы движения временно увеличены на Калужско-Рижской линии метро Москвы для проверки инфраструктуры, сообщает столичный департамент транспорта. | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T20:34+0300
2026-08-18T20:34+0300
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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Интервалы движения временно увеличены на Калужско-Рижской линии метро Москвы для проверки инфраструктуры, сообщает столичный департамент транспорта.
"На Калужско-Рижской линии (6) временно увеличены интервалы движения для проверки инфраструктуры", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
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бизнес, россия, москва
На Калужско-Рижской линии метро Москвы увеличили интервалы движения
На Калужско-Рижской линии метро Москвы временно увеличили интервалы движения
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Интервалы движения временно увеличены на Калужско-Рижской линии метро Москвы для проверки инфраструктуры, сообщает столичный департамент транспорта.
"На Калужско-Рижской линии (6) временно увеличены интервалы движения для проверки инфраструктуры", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.