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На Калужско-Рижской линии метро Москвы возникли задержки движения
На Калужско-Рижской линии метро Москвы возникли задержки движения - 18.08.2026, ПРАЙМ
На Калужско-Рижской линии метро Москвы возникли задержки движения
Задержки движения возникали на Калужско-Рижской линии метро и на трамвайной сети из-за проблем на стороне ресурсоснабжающей организации в Москве во вторник,... | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T21:50+0300
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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Задержки движения возникали на Калужско-Рижской линии метро и на трамвайной сети из-за проблем на стороне ресурсоснабжающей организации в Москве во вторник, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного метрополитена.
Ранее в столичном дептрансе сообщали, что интервалы движения были временно увеличены на Калужско-Рижской линии метро Москвы для проверки инфраструктуры. Позже там сообщили, что движение на линии введено в график.
"Ранее из-за проблем на стороне ресурсоснабжающей организации на Калужско-Рижской линии и на трамвайной сети возникали незначительные задержки движения", - рассказали в пресс-службе.
Там отметили, что работу транспорта оперативно восстановили.
"Московский метрополитен работает в штатном режиме. Движение на всех линиях осуществляется в соответствии с графиком. Трамвайное движение осуществляется штатно", - подчеркнули в пресс-службе.
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бизнес, россия, москва
На Калужско-Рижской линии метро Москвы возникли задержки движения
Задержки движения возникали на Калужско-Рижской линии метро и на трамвайной сети
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Задержки движения возникали на Калужско-Рижской линии метро и на трамвайной сети из-за проблем на стороне ресурсоснабжающей организации в Москве во вторник, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного метрополитена.
Ранее в столичном дептрансе сообщали, что интервалы движения были временно увеличены на Калужско-Рижской линии метро Москвы для проверки инфраструктуры. Позже там сообщили, что движение на линии введено в график.
"Ранее из-за проблем на стороне ресурсоснабжающей организации на Калужско-Рижской линии и на трамвайной сети возникали незначительные задержки движения", - рассказали в пресс-службе.
Там отметили, что работу транспорта оперативно восстановили.
"Московский метрополитен работает в штатном режиме. Движение на всех линиях осуществляется в соответствии с графиком. Трамвайное движение осуществляется штатно", - подчеркнули в пресс-службе.