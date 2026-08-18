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На Калужско-Рижской линии метро Москвы возникли задержки движения

На Калужско-Рижской линии метро Москвы возникли задержки движения - 18.08.2026, ПРАЙМ

На Калужско-Рижской линии метро Москвы возникли задержки движения

Задержки движения возникали на Калужско-Рижской линии метро и на трамвайной сети из-за проблем на стороне ресурсоснабжающей организации в Москве во вторник,... | 18.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-18T21:50+0300

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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Задержки движения возникали на Калужско-Рижской линии метро и на трамвайной сети из-за проблем на стороне ресурсоснабжающей организации в Москве во вторник, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного метрополитена. Ранее в столичном дептрансе сообщали, что интервалы движения были временно увеличены на Калужско-Рижской линии метро Москвы для проверки инфраструктуры. Позже там сообщили, что движение на линии введено в график. "Ранее из-за проблем на стороне ресурсоснабжающей организации на Калужско-Рижской линии и на трамвайной сети возникали незначительные задержки движения", - рассказали в пресс-службе. Там отметили, что работу транспорта оперативно восстановили. "Московский метрополитен работает в штатном режиме. Движение на всех линиях осуществляется в соответствии с графиком. Трамвайное движение осуществляется штатно", - подчеркнули в пресс-службе.

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бизнес, россия, москва