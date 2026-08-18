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На МЦК могут запустить больше беспилотных поездов "Ласточка"

На МЦК могут запустить больше беспилотных поездов "Ласточка" - 18.08.2026, ПРАЙМ

На МЦК могут запустить больше беспилотных поездов "Ласточка"

РЖД прорабатывают вопрос о запуске на Московском центральном кольце (МЦК) большего числа беспилотных поездов "Ласточка", но пока с машинистом в кабине, сообщили | 18.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-18T06:09+0300

2026-08-18T06:09+0300

2026-08-18T06:09+0300

бизнес

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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. РЖД прорабатывают вопрос о запуске на Московском центральном кольце (МЦК) большего числа беспилотных поездов "Ласточка", но пока с машинистом в кабине, сообщили РИА Новости в компании. Там сообщили, что в настоящее время на кольце курсирует один такой состав. Речь идет о "Ласточке" с системой третьего уровня автоматизации (УА 3). Состав ездит с пассажирами с августа 2024 года, но машинист находится в кабине для контроля, а также для открытия и закрытия дверей во время посадки и высадки пассажиров. "Тиражирование технологии зависит от инвестпрограммы компании. В настоящее время этот вопрос находится в проработке", - ответили в РЖД на вопрос, сколько еще таких поездов может появиться на МЦК. Следующий - высший - этап развития беспилотных технологий на поезде - это четвертый уровень автоматизации (УА 4). Российские специалисты из НИИАС ("дочка" РЖД) тестируют такие технологии, сообщали РИА Новости в компании. Машиниста в кабине поезда не будет вообще, он будет контролировать работу системы из диспетчерского центра и называться машинист-оператор. Состав с высшим уровнем автоматизации будет сам ехать, открывать и закрывать двери, тормозить и т.д., а человек - контролировать его работу из центра и подключаться к системе в случае внештатных ситуаций, пояснял РИА Новости замдиректора Санкт-Петербургского филиала НИИАС Сергей Кудряшов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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