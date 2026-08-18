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Арам Мурадян назначен директором по страхованию и инвестициям в Сравни

Арам Мурадян назначен директором по страхованию и инвестициям в Сравни - 18.08.2026, ПРАЙМ

Арам Мурадян назначен директором по страхованию и инвестициям в Сравни

Арам Мурадян назначен директором по страхованию и инвестициям финансового маркетплейса Сравни. В новой должности он будет отвечать за стратегическое развитие... | 18.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-18T13:54+0300

2026-08-18T13:54+0300

2026-08-18T13:54+0300

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МОСКВА, 18 авг – ПРАЙМ. Арам Мурадян назначен директором по страхованию и инвестициям финансового маркетплейса Сравни. В новой должности он будет отвечать за стратегическое развитие этих направлений, расширение партнёрской сети и запуск новых финтех-продуктов, сообщила компания.Под его руководством объединятся две вертикали. При этом существующая структура команд внутри направлений сохранится. Владислав Головкин, директор по развитию страхового бизнеса Сравни, продолжит работу в команде и сосредоточится на дальнейшем развитии направления, а в перспективе подключится к работе с партнёрами в инвестиционном блоке.Арам Мурадян имеет большой опыт в страховом бизнесе. Последние девять лет он работал в "Ренессанс Страховании", где в роли управляющего директора департамента отвечал за взаимодействие с экосистемными партнёрами, финансовыми институтами и посредниками."Сравни — лидирующий маркетплейс, который меняет логику работы с финансовыми продуктами и делает их выбор более быстрым и осознанным. Объединение страховой и инвестиционной вертикалей компании позволит клиентам решать разные вопросы в одном месте. Моя задача — развивать эту инфраструктуру, увеличивать количество повторных и смежных покупок и вместе с партнёрами делать путь для клиента проще и удобнее", — прокомментировал Мурадян.Он окончил Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова по направлению "Финансы". Основную часть карьеры он провёл в страховании, работая в компаниях "Интач" и "Ренессанс Страхование", где прошёл путь от менеджера до управляющего директора департамента по работе с партнёрами.

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