Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Арам Мурадян назначен директором по страхованию и инвестициям в Сравни - 18.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260818/muradyan-872465356.html
Арам Мурадян назначен директором по страхованию и инвестициям в Сравни
Арам Мурадян назначен директором по страхованию и инвестициям в Сравни - 18.08.2026, ПРАЙМ
Арам Мурадян назначен директором по страхованию и инвестициям в Сравни
Арам Мурадян назначен директором по страхованию и инвестициям финансового маркетплейса Сравни. В новой должности он будет отвечать за стратегическое развитие... | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T13:54+0300
2026-08-18T13:54+0300
финансы
бизнес
банки
сравни
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/08/12/872466893_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_c259d786064ca45410ffb3fcf6d78c57.jpg
МОСКВА, 18 авг – ПРАЙМ. Арам Мурадян назначен директором по страхованию и инвестициям финансового маркетплейса Сравни. В новой должности он будет отвечать за стратегическое развитие этих направлений, расширение партнёрской сети и запуск новых финтех-продуктов, сообщила компания.Под его руководством объединятся две вертикали. При этом существующая структура команд внутри направлений сохранится. Владислав Головкин, директор по развитию страхового бизнеса Сравни, продолжит работу в команде и сосредоточится на дальнейшем развитии направления, а в перспективе подключится к работе с партнёрами в инвестиционном блоке.Арам Мурадян имеет большой опыт в страховом бизнесе. Последние девять лет он работал в "Ренессанс Страховании", где в роли управляющего директора департамента отвечал за взаимодействие с экосистемными партнёрами, финансовыми институтами и посредниками."Сравни — лидирующий маркетплейс, который меняет логику работы с финансовыми продуктами и делает их выбор более быстрым и осознанным. Объединение страховой и инвестиционной вертикалей компании позволит клиентам решать разные вопросы в одном месте. Моя задача — развивать эту инфраструктуру, увеличивать количество повторных и смежных покупок и вместе с партнёрами делать путь для клиента проще и удобнее", — прокомментировал Мурадян.Он окончил Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова по направлению "Финансы". Основную часть карьеры он провёл в страховании, работая в компаниях "Интач" и "Ренессанс Страхование", где прошёл путь от менеджера до управляющего директора департамента по работе с партнёрами.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/08/12/872466893_191:0:1391:900_1920x0_80_0_0_c475f92cf22759fedc738854b6bf4f2c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, бизнес, банки, сравни
Финансы, Бизнес, Банки, Сравни
13:54 18.08.2026
 

Арам Мурадян назначен директором по страхованию и инвестициям в Сравни

© Пресс-служба СравниАрам Мурадян
Арам Мурадян
© Пресс-служба Сравни
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 18 авг – ПРАЙМ. Арам Мурадян назначен директором по страхованию и инвестициям финансового маркетплейса Сравни. В новой должности он будет отвечать за стратегическое развитие этих направлений, расширение партнёрской сети и запуск новых финтех-продуктов, сообщила компания.
Под его руководством объединятся две вертикали. При этом существующая структура команд внутри направлений сохранится. Владислав Головкин, директор по развитию страхового бизнеса Сравни, продолжит работу в команде и сосредоточится на дальнейшем развитии направления, а в перспективе подключится к работе с партнёрами в инвестиционном блоке.
Арам Мурадян имеет большой опыт в страховом бизнесе. Последние девять лет он работал в "Ренессанс Страховании", где в роли управляющего директора департамента отвечал за взаимодействие с экосистемными партнёрами, финансовыми институтами и посредниками.
"Сравни — лидирующий маркетплейс, который меняет логику работы с финансовыми продуктами и делает их выбор более быстрым и осознанным. Объединение страховой и инвестиционной вертикалей компании позволит клиентам решать разные вопросы в одном месте. Моя задача — развивать эту инфраструктуру, увеличивать количество повторных и смежных покупок и вместе с партнёрами делать путь для клиента проще и удобнее", — прокомментировал Мурадян.
Он окончил Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова по направлению "Финансы". Основную часть карьеры он провёл в страховании, работая в компаниях "Интач" и "Ренессанс Страхование", где прошёл путь от менеджера до управляющего директора департамента по работе с партнёрами.
 
ФинансыБизнесБанкиСравни
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала