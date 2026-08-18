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Налоговая ликвидирует компании Елены Летучей - 18.08.2026, ПРАЙМ
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Налоговая ликвидирует компании Елены Летучей
Налоговая ликвидирует компании Елены Летучей - 18.08.2026, ПРАЙМ
Налоговая ликвидирует компании Елены Летучей
Налоговая начала ликвидацию компании "Летучая и КО" телеведущей Елены Летучей и ее мужа Юрия Анашенкова, следует из юридических документов, которые есть в... | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T18:56+0300
2026-08-18T18:56+0300
бизнес
общество
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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Налоговая начала ликвидацию компании "Летучая и КО" телеведущей Елены Летучей и ее мужа Юрия Анашенкова, следует из юридических документов, которые есть в распоряжении РИА Новости. Согласно им, компания "Летучая и КО", основным видом деятельности которой является "деятельность профессиональная, научная и техническая прочая, не включенная в другие группировки", была открыта в июне 2017 года. Летучая значится генеральным директором фирмы и ее учредителем, она владеет 50% компании. Еще 50% принадлежат ее супругу Анашенкову. Из юридических документов следует, что в начале июля налоговая приняла решение о предстоящем исключении компании "Летучая и КО" из реестра юридических лиц.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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40
192
40
бизнес, общество
Бизнес, Общество
18:56 18.08.2026
 
Налоговая ликвидирует компании Елены Летучей

Налоговая начала ликвидацию компании Елены Летучей "Летучая и КО"

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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Налоговая начала ликвидацию компании "Летучая и КО" телеведущей Елены Летучей и ее мужа Юрия Анашенкова, следует из юридических документов, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Согласно им, компания "Летучая и КО", основным видом деятельности которой является "деятельность профессиональная, научная и техническая прочая, не включенная в другие группировки", была открыта в июне 2017 года. Летучая значится генеральным директором фирмы и ее учредителем, она владеет 50% компании. Еще 50% принадлежат ее супругу Анашенкову.
Из юридических документов следует, что в начале июля налоговая приняла решение о предстоящем исключении компании "Летучая и КО" из реестра юридических лиц.
 
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