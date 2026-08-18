https://1prime.ru/20260818/nalogovaya--872482459.html

Налоговая ликвидирует компании Елены Летучей

Налоговая ликвидирует компании Елены Летучей - 18.08.2026, ПРАЙМ

Налоговая ликвидирует компании Елены Летучей

Налоговая начала ликвидацию компании "Летучая и КО" телеведущей Елены Летучей и ее мужа Юрия Анашенкова, следует из юридических документов, которые есть в... | 18.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-18T18:56+0300

2026-08-18T18:56+0300

2026-08-18T18:56+0300

бизнес

общество

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872482459.jpg?1787068561

МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Налоговая начала ликвидацию компании "Летучая и КО" телеведущей Елены Летучей и ее мужа Юрия Анашенкова, следует из юридических документов, которые есть в распоряжении РИА Новости. Согласно им, компания "Летучая и КО", основным видом деятельности которой является "деятельность профессиональная, научная и техническая прочая, не включенная в другие группировки", была открыта в июне 2017 года. Летучая значится генеральным директором фирмы и ее учредителем, она владеет 50% компании. Еще 50% принадлежат ее супругу Анашенкову. Из юридических документов следует, что в начале июля налоговая приняла решение о предстоящем исключении компании "Летучая и КО" из реестра юридических лиц.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, общество