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Никитин вошел в состав комиссии по повышению устойчивости экономики
Никитин вошел в состав комиссии по повышению устойчивости экономики - 18.08.2026, ПРАЙМ
Никитин вошел в состав комиссии по повышению устойчивости экономики
Кабмин России распорядился включить министра транспорта Андрея Никитина в состав подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей... | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T22:23+0300
2026-08-18T22:23+0300
2026-08-18T22:23+0300
бизнес
финансы
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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Кабмин России распорядился включить министра транспорта Андрея Никитина в состав подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики, соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов.
"Внести в состав подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций, утвержденный распоряжением правительства Российской Федерации от 4 марта 2022 года N 417-р, следующие изменения: включить в состав подкомиссии министра транспорта Российской Федерации Никитина А.С.", - говорится в документе.
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бизнес, финансы
Никитин вошел в состав комиссии по повышению устойчивости экономики
Министр транспорта Никитин вошел в состав подкомиссии по повышению устойчивости экономики
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Кабмин России распорядился включить министра транспорта Андрея Никитина в состав подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики, соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов.
"Внести в состав подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций, утвержденный распоряжением правительства Российской Федерации от 4 марта 2022 года N 417-р, следующие изменения: включить в состав подкомиссии министра транспорта Российской Федерации Никитина А.С.", - говорится в документе.