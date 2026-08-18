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Никитин вошел в состав комиссии по повышению устойчивости экономики

Никитин вошел в состав комиссии по повышению устойчивости экономики - 18.08.2026, ПРАЙМ

Никитин вошел в состав комиссии по повышению устойчивости экономики

Кабмин России распорядился включить министра транспорта Андрея Никитина в состав подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей... | 18.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-18T22:23+0300

2026-08-18T22:23+0300

2026-08-18T22:23+0300

бизнес

финансы

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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Кабмин России распорядился включить министра транспорта Андрея Никитина в состав подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики, соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов. "Внести в состав подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций, утвержденный распоряжением правительства Российской Федерации от 4 марта 2022 года N 417-р, следующие изменения: включить в состав подкомиссии министра транспорта Российской Федерации Никитина А.С.", - говорится в документе.

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