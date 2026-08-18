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Производство металлоценового полиэтилена в Нижнекамске готово на 70%
Производство металлоценового полиэтилена в Нижнекамске готово на 70% - 18.08.2026, ПРАЙМ
Производство металлоценового полиэтилена в Нижнекамске готово на 70%
Производство металлоценового полиэтилена на "Нижнекамскнефтехиме" (входит в "Сибур") строится с опережением графика, оно готово уже на 70%, сообщило... | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T10:44+0300
2026-08-18T10:44+0300
2026-08-18T10:44+0300
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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Производство металлоценового полиэтилена на "Нижнекамскнефтехиме" (входит в "Сибур") строится с опережением графика, оно готово уже на 70%, сообщило предприятие.
"Строительство производства металлоценового полиэтилена в Нижнекамске идет с опережением графика. Готовность объекта - уже 70%, инвестиции - 48 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.
Мощность нового производства составит 300 тысяч тонн в год. Ввод в эксплуатацию ожидается в 2027 году.
Металлоценовый полиэтилен применяется в гибкой упаковке, трубах, пенополиэтилене, бытовой технике и автоиндустрии.
"Нижнекамскнефтехим" - одна из крупнейших нефтехимических компаний Европы, занимает лидирующие позиции по производству синтетического каучука и пластика в РФ. Входит в "Сибур". Основные производственные мощности находятся в Нижнекамске. Компания основана в 1967 году.
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промышленность, бизнес, европа, сибур
Промышленность, Бизнес, ЕВРОПА, Сибур
Производство металлоценового полиэтилена в Нижнекамске готово на 70%
Производство металлоценового полиэтилена на "Нижнекамскнефтехиме" готово на 70%
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Производство металлоценового полиэтилена на "Нижнекамскнефтехиме" (входит в "Сибур") строится с опережением графика, оно готово уже на 70%, сообщило предприятие.
"Строительство производства металлоценового полиэтилена в Нижнекамске идет с опережением графика. Готовность объекта - уже 70%, инвестиции - 48 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.
Мощность нового производства составит 300 тысяч тонн в год. Ввод в эксплуатацию ожидается в 2027 году.
Металлоценовый полиэтилен применяется в гибкой упаковке, трубах, пенополиэтилене, бытовой технике и автоиндустрии.
"Нижнекамскнефтехим" - одна из крупнейших нефтехимических компаний Европы, занимает лидирующие позиции по производству синтетического каучука и пластика в РФ. Входит в "Сибур". Основные производственные мощности находятся в Нижнекамске. Компания основана в 1967 году.