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Nokia закроет почти все свои подразделения в материковом Китае
Nokia закроет почти все свои подразделения в материковом Китае - 18.08.2026, ПРАЙМ
Nokia закроет почти все свои подразделения в материковом Китае
Финский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia планирует закрыть почти все свои подразделения в материковом Китае до конца года, сообщает... | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T18:30+0300
2026-08-18T18:30+0300
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ПЕКИН, 18 авг - ПРАЙМ. Финский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia планирует закрыть почти все свои подразделения в материковом Китае до конца года, сообщает гонконгская газета South China Morning Post (SCMP). "Nokia планирует сократить сотрудников на материковом Китае и поэтапно закрыть предприятия к концу года, что станет масштабным отступлением после более чем четырех десятилетий, когда он сдает позиции внутренним конкурентам", - пишет газета. В рамках реструктуризации финский гигант закроет научно-исследовательский центр и офисы продаж по всей стране, существенно сократив местный штат. Компания планирует консолидировать оставшиеся бизнес-процессы в одном центральном хабе, урезав свое присутствие на китайском рынке до минимального уровня. Доля Nokia на рынке телекоммуникационного оборудования Китая непрерывно сокращалась последние годы из-за эскалации технологического противостояния КНР и Запада, а также доминирования местных гигантов Huawei и ZTE при развертывании сетей 5G. Масштабный уход из Китая является частью глобальной программы Nokia по сокращению расходов, в рамках которой компания планирует уволить до 14 тысяч сотрудников по всему миру.
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бизнес, технологии, китай, запад, nokia, huawei, zte
Бизнес, Технологии, КИТАЙ, ЗАПАД, Nokia, Huawei, ZTE
Nokia закроет почти все свои подразделения в материковом Китае
SCMP: Nokia закроет почти все подразделения в материковом Китае до конца года
ПЕКИН, 18 авг - ПРАЙМ. Финский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia планирует закрыть почти все свои подразделения в материковом Китае до конца года, сообщает гонконгская газета South China Morning Post (SCMP).
"Nokia планирует сократить сотрудников на материковом Китае и поэтапно закрыть предприятия к концу года, что станет масштабным отступлением после более чем четырех десятилетий, когда он сдает позиции внутренним конкурентам", - пишет газета.
В рамках реструктуризации финский гигант закроет научно-исследовательский центр и офисы продаж по всей стране, существенно сократив местный штат. Компания планирует консолидировать оставшиеся бизнес-процессы в одном центральном хабе, урезав свое присутствие на китайском рынке до минимального уровня.
Доля Nokia
на рынке телекоммуникационного оборудования Китая
непрерывно сокращалась последние годы из-за эскалации технологического противостояния КНР и Запада
, а также доминирования местных гигантов Huawei
и ZTE
при развертывании сетей 5G.
Масштабный уход из Китая является частью глобальной программы Nokia по сокращению расходов, в рамках которой компания планирует уволить до 14 тысяч сотрудников по всему миру.