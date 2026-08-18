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Новак выступит на заседании Совета по стратегическому развитию - 18.08.2026, ПРАЙМ
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Новак выступит на заседании Совета по стратегическому развитию
Новак выступит на заседании Совета по стратегическому развитию - 18.08.2026, ПРАЙМ
Новак выступит на заседании Совета по стратегическому развитию
Вице-премьер Александр Новак, министр финансов РФ Антон Силуанов, вице-премьер Дмитрий Григоренко выступят на заседании Совета по стратегическому развитию и... | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T15:16+0300
2026-08-18T16:18+0300
александр новак
антон силуанов
дмитрий григоренко
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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Вице-премьер Александр Новак, министр финансов РФ Антон Силуанов, вице-премьер Дмитрий Григоренко выступят на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, посвященном вопросам изменений в экономике до 2030 года, сообщает пресс-служба Кремля."С докладом выступит заместитель председателя правительства РФ Александр Новак. Кроме того, в ходе заседания министр финансов РФ Антон Силуанов доложит об обеспечении сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации в 2026-2029 годах, заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Григоренко расскажет о работе с регионами по достижению социологических показателей национальных целей развития страны", - говорится в сообщении.
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40
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5
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192
40
192
40
александр новак, антон силуанов, дмитрий григоренко
Александр Новак, Антон Силуанов, Дмитрий Григоренко
15:16 18.08.2026 (обновлено: 16:18 18.08.2026)
 
Новак выступит на заседании Совета по стратегическому развитию

Новак, Силуанов и Григоренко выступят на заседании госсовета по изменениям в экономике

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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Вице-премьер Александр Новак, министр финансов РФ Антон Силуанов, вице-премьер Дмитрий Григоренко выступят на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, посвященном вопросам изменений в экономике до 2030 года, сообщает пресс-служба Кремля.
"С докладом выступит заместитель председателя правительства РФ Александр Новак. Кроме того, в ходе заседания министр финансов РФ Антон Силуанов доложит об обеспечении сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации в 2026-2029 годах, заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Григоренко расскажет о работе с регионами по достижению социологических показателей национальных целей развития страны", - говорится в сообщении.
 
Александр НовакАнтон СилуановДмитрий Григоренко
 
 
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