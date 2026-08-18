https://1prime.ru/20260818/novak-872482738.html

Новак поручил держать на особом контроле цены на бензин

Новак поручил держать на особом контроле цены на бензин - 18.08.2026, ПРАЙМ

Новак поручил держать на особом контроле цены на бензин

Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак по итогам совещания по ситуации на топливном рынке поручил ведомствам и нефтяным компаниям усилить контроль за... | 18.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-18T19:12+0300

2026-08-18T19:12+0300

2026-08-18T20:09+0300

россия

минсельхоз

минвостокразвития

ростехнадзор

топливо

бензин

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/04/1e/869585059_0:0:2867:1614_1920x0_80_0_0_1ebbb95f0e0c38e508499b1bb5d2cc87.jpg

МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ.Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак по итогам совещания по ситуации на топливном рынке поручил ведомствам и нефтяным компаниям усилить контроль за обеспечением топливом регионов, а также не допускать ценовых скачков, сообщила пресс-служба кабмина.Как указано в сообщении, Новак во вторник провел очередное совещание по ситуации на внутреннем рынке топлива с участием представителей Минэнерго, Минсельхоза, ФАС, Минвостокразвития, Ростехнадзора, Минтранса, РЖД, Государственной Думы, регионов, отраслевых компаний."По итогам совещания Александр Новак поручил профильным ведомствам и нефтяным компаниям усилить контроль за топливообеспечением регионов, при необходимости оперативно ликвидировать дисбалансы, не допускать ценовых скачков на всех уровнях", - говорится в сообщении.Отмечается, что участники совещания обсудили ситуацию с обеспечением топливом внутреннего рынка, в том числе в субъектах, где на сегодняшний день сложилась наиболее напряженная обстановка. Отдельно рассмотрели баланс спроса и предложения на региональных рынках Тульской, Тамбовской, Иркутской, Пензенской областей и Республики Мордовия.Было отмечено, что аграрии обеспечены горючим в достаточном объеме, уборочная кампания идет штатно, северный завоз осуществляется по утвержденному графику.В России этим летом возникли перебои с поставками топлива. Для улучшения ситуации правительство приняло уже целый ряд мер, в том числе запретило экспорт топлива, предоставило налоговые стимулы для импорта и роста производства в стране.В конце июля Новак говорил, что российский топливный рынок начал стабилизироваться: на АЗС снимают ограничения на отпуск топлива, очереди стали сокращаться. По данным Росстата, розничные цены на бензин в России в последние две недели снижались.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, минсельхоз, минвостокразвития, ростехнадзор, топливо, бензин