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Новак поручил держать на особом контроле цены на бензин
Новак поручил держать на особом контроле цены на бензин - 18.08.2026, ПРАЙМ
Новак поручил держать на особом контроле цены на бензин
Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак по итогам совещания по ситуации на топливном рынке поручил ведомствам и нефтяным компаниям усилить контроль за... | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T19:12+0300
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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ.Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак по итогам совещания по ситуации на топливном рынке поручил ведомствам и нефтяным компаниям усилить контроль за обеспечением топливом регионов, а также не допускать ценовых скачков, сообщила пресс-служба кабмина.Как указано в сообщении, Новак во вторник провел очередное совещание по ситуации на внутреннем рынке топлива с участием представителей Минэнерго, Минсельхоза, ФАС, Минвостокразвития, Ростехнадзора, Минтранса, РЖД, Государственной Думы, регионов, отраслевых компаний."По итогам совещания Александр Новак поручил профильным ведомствам и нефтяным компаниям усилить контроль за топливообеспечением регионов, при необходимости оперативно ликвидировать дисбалансы, не допускать ценовых скачков на всех уровнях", - говорится в сообщении.Отмечается, что участники совещания обсудили ситуацию с обеспечением топливом внутреннего рынка, в том числе в субъектах, где на сегодняшний день сложилась наиболее напряженная обстановка. Отдельно рассмотрели баланс спроса и предложения на региональных рынках Тульской, Тамбовской, Иркутской, Пензенской областей и Республики Мордовия.Было отмечено, что аграрии обеспечены горючим в достаточном объеме, уборочная кампания идет штатно, северный завоз осуществляется по утвержденному графику.В России этим летом возникли перебои с поставками топлива. Для улучшения ситуации правительство приняло уже целый ряд мер, в том числе запретило экспорт топлива, предоставило налоговые стимулы для импорта и роста производства в стране.В конце июля Новак говорил, что российский топливный рынок начал стабилизироваться: на АЗС снимают ограничения на отпуск топлива, очереди стали сокращаться. По данным Росстата, розничные цены на бензин в России в последние две недели снижались.
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россия, минсельхоз, минвостокразвития, ростехнадзор, топливо, бензин
РОССИЯ, Минсельхоз, Минвостокразвития, Ростехнадзор, топливо, Бензин
Новак поручил держать на особом контроле цены на бензин
Вице-премьер Новак поручил держать на особом контроле цены на заправках
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ.Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак по итогам совещания по ситуации на топливном рынке поручил ведомствам и нефтяным компаниям усилить контроль за обеспечением топливом регионов, а также не допускать ценовых скачков, сообщила пресс-служба кабмина.
Как указано в сообщении, Новак
во вторник провел очередное совещание по ситуации на внутреннем рынке топлива с участием представителей Минэнерго, Минсельхоза
, ФАС, Минвостокразвития
, Ростехнадзора
, Минтранса, РЖД
, Государственной Думы, регионов, отраслевых компаний.
"По итогам совещания Александр Новак поручил профильным ведомствам и нефтяным компаниям усилить контроль за топливообеспечением регионов, при необходимости оперативно ликвидировать дисбалансы, не допускать ценовых скачков на всех уровнях", - говорится в сообщении.
Отмечается, что участники совещания обсудили ситуацию с обеспечением топливом внутреннего рынка, в том числе в субъектах, где на сегодняшний день сложилась наиболее напряженная обстановка. Отдельно рассмотрели баланс спроса и предложения на региональных рынках Тульской, Тамбовской, Иркутской, Пензенской областей и Республики Мордовия.
Было отмечено, что аграрии обеспечены горючим в достаточном объеме, уборочная кампания идет штатно, северный завоз осуществляется по утвержденному графику.
В России этим летом возникли перебои с поставками топлива. Для улучшения ситуации правительство приняло уже целый ряд мер, в том числе запретило экспорт топлива, предоставило налоговые стимулы для импорта и роста производства в стране.
В конце июля Новак говорил, что российский топливный рынок начал стабилизироваться: на АЗС снимают ограничения на отпуск топлива, очереди стали сокращаться. По данным Росстата
, розничные цены на бензин в России в последние две недели снижались.