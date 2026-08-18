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В Нижнем Новгороде запустили сервис посадки на поезд по биометрии
В Нижнем Новгороде запустили сервис посадки на поезд по биометрии - 18.08.2026, ПРАЙМ
В Нижнем Новгороде запустили сервис посадки на поезд по биометрии
Сервис посадки на поезд по биометрии запущен на двух новых направлениях – из Нижнего Новгорода в Киров и Иваново, планируется дальнейшее масштабирование на... | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T12:55+0300
2026-08-18T12:55+0300
2026-08-18T12:56+0300
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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Сервис посадки на поезд по биометрии запущен на двух новых направлениях – из Нижнего Новгорода в Киров и Иваново, планируется дальнейшее масштабирование на другие маршруты, сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко. "Сервис посадки на поезд по биометрии запущен на новых направлениях: Нижний Новгород – Киров и Нижний Новгород – Иваново. ...Будем и дальше масштабировать эту услугу. Отмечу, что применение биометрии добровольно. Во всех пользовательских сценариях она выступает в качестве альтернативного способа получения услуг", - рассказал он. Зарегистрировать биометрию для использования сервиса можно непосредственно на вокзале Нижнего Новгорода. Подтверждение личности пассажира проводится при посадке в вагон на портативном устройстве проводника. При этом пассажир всегда может выбрать, как именно удостоверить личность – по паспорту или с помощью биометрии. Возможность посадки пассажиров в поезд по биометрии появилась в России 8 апреля 2026 года. Опция работает в пилотном режиме на начальных станциях ряда поездов "Ласточка", курсирующих из Москвы в Кострому, Иваново и Нижний Новгород. За эти поезда отвечает дирекция скоростного сообщения РЖД, как и за "Сапсаны".
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Бизнес, РОССИЯ, НИЖНИЙ НОВГОРОД, Иваново, МОСКВА, Дмитрий Григоренко, РЖД
В Нижнем Новгороде запустили сервис посадки на поезд по биометрии
Григоренко: сесть в поезд по биометрии теперь можно из Нижнего Новгорода в Киров и Иваново
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Сервис посадки на поезд по биометрии запущен на двух новых направлениях – из Нижнего Новгорода в Киров и Иваново, планируется дальнейшее масштабирование на другие маршруты, сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко.
"Сервис посадки на поезд по биометрии запущен на новых направлениях: Нижний Новгород – Киров и Нижний Новгород – Иваново. ...Будем и дальше масштабировать эту услугу. Отмечу, что применение биометрии добровольно. Во всех пользовательских сценариях она выступает в качестве альтернативного способа получения услуг", - рассказал он.
Зарегистрировать биометрию для использования сервиса можно непосредственно на вокзале Нижнего Новгорода. Подтверждение личности пассажира проводится при посадке в вагон на портативном устройстве проводника. При этом пассажир всегда может выбрать, как именно удостоверить личность – по паспорту или с помощью биометрии.
Возможность посадки пассажиров в поезд по биометрии появилась в России 8 апреля 2026 года. Опция работает в пилотном режиме на начальных станциях ряда поездов "Ласточка", курсирующих из Москвы в Кострому, Иваново и Нижний Новгород. За эти поезда отвечает дирекция скоростного сообщения РЖД, как и за "Сапсаны".