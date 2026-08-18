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В Нижнем Новгороде запустили сервис посадки на поезд по биометрии

В Нижнем Новгороде запустили сервис посадки на поезд по биометрии - 18.08.2026, ПРАЙМ

В Нижнем Новгороде запустили сервис посадки на поезд по биометрии

Сервис посадки на поезд по биометрии запущен на двух новых направлениях – из Нижнего Новгорода в Киров и Иваново, планируется дальнейшее масштабирование на... | 18.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-18T12:55+0300

2026-08-18T12:55+0300

2026-08-18T12:56+0300

бизнес

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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Сервис посадки на поезд по биометрии запущен на двух новых направлениях – из Нижнего Новгорода в Киров и Иваново, планируется дальнейшее масштабирование на другие маршруты, сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко. "Сервис посадки на поезд по биометрии запущен на новых направлениях: Нижний Новгород – Киров и Нижний Новгород – Иваново. ...Будем и дальше масштабировать эту услугу. Отмечу, что применение биометрии добровольно. Во всех пользовательских сценариях она выступает в качестве альтернативного способа получения услуг", - рассказал он. Зарегистрировать биометрию для использования сервиса можно непосредственно на вокзале Нижнего Новгорода. Подтверждение личности пассажира проводится при посадке в вагон на портативном устройстве проводника. При этом пассажир всегда может выбрать, как именно удостоверить личность – по паспорту или с помощью биометрии. Возможность посадки пассажиров в поезд по биометрии появилась в России 8 апреля 2026 года. Опция работает в пилотном режиме на начальных станциях ряда поездов "Ласточка", курсирующих из Москвы в Кострому, Иваново и Нижний Новгород. За эти поезда отвечает дирекция скоростного сообщения РЖД, как и за "Сапсаны".

нижний новгород

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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