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В Нижнем Новгороде запустили выездной пункт сбора биометрии

В Нижнем Новгороде запустили выездной пункт сбора биометрии - 18.08.2026, ПРАЙМ

В Нижнем Новгороде запустили выездной пункт сбора биометрии

Работу выездного пункта по сбору биометрических данных впервые в России запустили во вторник в здании вокзала Нижнего Новгорода, передает корреспондент РИА... | 18.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-18T16:36+0300

2026-08-18T16:36+0300

2026-08-18T16:36+0300

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 авг - ПРАЙМ. Работу выездного пункта по сбору биометрических данных впервые в России запустили во вторник в здании вокзала Нижнего Новгорода, передает корреспондент РИА Новости. Журналистам продемонстрировали процесс сбора и регистрации биометрических данных, необходимых для посадки в поезд. Теперь пассажиры могут зарегистрировать биометрию непосредственно перед поездкой в здании вокзала. Возле вагона проводники подтвердят личность пассажира с помощью портативного устройства. "Мы создаем возможность для пассажира с наименьшими затратами времени осуществить свое намерение о поездке. Мы поддерживаем такие технологии - все, что нужно для комфорта. Мы все делаем для того, чтобы пассажиру было приятно путешествовать по железной дороге", - сказал первый заместитель генерального директора ОАО "РЖД" Сергей Кобзев. Он также отметил, что Нижний Новгород становится вокзалом уже трех направлений, где можно поехать по биометрии, поскольку к трем прежним маршрутам Москва – Нижний Новгород, Москва – Иваново и Москва – Кострома с 18 августа добавились еще два: Нижний Новгород – Иваново и Нижний Новгород – Киров. С апреля поездки по биометрии доступны по маршрутам Москва – Нижний Новгород, Москва – Иваново и Москва – Кострома. Чтобы пройти на поезд по биометрии, нужно заранее зарегистрироваться в Единой биометрической системе и предоставить согласие на обработку данных. При этом пассажир всегда может выбрать, как именно удостоверить личность – по паспорту или с помощью биометрии.

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