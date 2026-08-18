https://1prime.ru/20260818/novgorod-872475589.html
В Нижнем Новгороде запустили выездной пункт сбора биометрии
В Нижнем Новгороде запустили выездной пункт сбора биометрии - 18.08.2026, ПРАЙМ
В Нижнем Новгороде запустили выездной пункт сбора биометрии
Работу выездного пункта по сбору биометрических данных впервые в России запустили во вторник в здании вокзала Нижнего Новгорода, передает корреспондент РИА... | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T16:36+0300
2026-08-18T16:36+0300
2026-08-18T16:36+0300
бизнес
россия
москва
нижний новгород
иваново
ржд
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872475589.jpg?1787060179
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 авг - ПРАЙМ. Работу выездного пункта по сбору биометрических данных впервые в России запустили во вторник в здании вокзала Нижнего Новгорода, передает корреспондент РИА Новости.
Журналистам продемонстрировали процесс сбора и регистрации биометрических данных, необходимых для посадки в поезд. Теперь пассажиры могут зарегистрировать биометрию непосредственно перед поездкой в здании вокзала. Возле вагона проводники подтвердят личность пассажира с помощью портативного устройства.
"Мы создаем возможность для пассажира с наименьшими затратами времени осуществить свое намерение о поездке. Мы поддерживаем такие технологии - все, что нужно для комфорта. Мы все делаем для того, чтобы пассажиру было приятно путешествовать по железной дороге", - сказал первый заместитель генерального директора ОАО "РЖД" Сергей Кобзев.
Он также отметил, что Нижний Новгород становится вокзалом уже трех направлений, где можно поехать по биометрии, поскольку к трем прежним маршрутам Москва – Нижний Новгород, Москва – Иваново и Москва – Кострома с 18 августа добавились еще два: Нижний Новгород – Иваново и Нижний Новгород – Киров.
С апреля поездки по биометрии доступны по маршрутам Москва – Нижний Новгород, Москва – Иваново и Москва – Кострома. Чтобы пройти на поезд по биометрии, нужно заранее зарегистрироваться в Единой биометрической системе и предоставить согласие на обработку данных.
При этом пассажир всегда может выбрать, как именно удостоверить личность – по паспорту или с помощью биометрии.
москва
нижний новгород
иваново
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, москва, нижний новгород, иваново, ржд
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, НИЖНИЙ НОВГОРОД, Иваново, РЖД
В Нижнем Новгороде запустили выездной пункт сбора биометрии
В Нижнем Новгороде запустили выездной пункт по сбору биометрических данных
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 авг - ПРАЙМ. Работу выездного пункта по сбору биометрических данных впервые в России запустили во вторник в здании вокзала Нижнего Новгорода, передает корреспондент РИА Новости.
Журналистам продемонстрировали процесс сбора и регистрации биометрических данных, необходимых для посадки в поезд. Теперь пассажиры могут зарегистрировать биометрию непосредственно перед поездкой в здании вокзала. Возле вагона проводники подтвердят личность пассажира с помощью портативного устройства.
"Мы создаем возможность для пассажира с наименьшими затратами времени осуществить свое намерение о поездке. Мы поддерживаем такие технологии - все, что нужно для комфорта. Мы все делаем для того, чтобы пассажиру было приятно путешествовать по железной дороге", - сказал первый заместитель генерального директора ОАО "РЖД" Сергей Кобзев.
Он также отметил, что Нижний Новгород становится вокзалом уже трех направлений, где можно поехать по биометрии, поскольку к трем прежним маршрутам Москва – Нижний Новгород, Москва – Иваново и Москва – Кострома с 18 августа добавились еще два: Нижний Новгород – Иваново и Нижний Новгород – Киров.
С апреля поездки по биометрии доступны по маршрутам Москва – Нижний Новгород, Москва – Иваново и Москва – Кострома. Чтобы пройти на поезд по биометрии, нужно заранее зарегистрироваться в Единой биометрической системе и предоставить согласие на обработку данных.
При этом пассажир всегда может выбрать, как именно удостоверить личность – по паспорту или с помощью биометрии.