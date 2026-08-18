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На вокзале в Нижнем Новгороде открыли пункт сбора биометрии - 18.08.2026, ПРАЙМ
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На вокзале в Нижнем Новгороде открыли пункт сбора биометрии
На вокзале в Нижнем Новгороде открыли пункт сбора биометрии - 18.08.2026, ПРАЙМ
На вокзале в Нижнем Новгороде открыли пункт сбора биометрии
Пункт сбора биометрии впервые организовали на вокзале в России, он разместился в Нижнем Новгороде и будет работать в пилотном режиме до 4 сентября включительно, | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T16:48+0300
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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Пункт сбора биометрии впервые организовали на вокзале в России, он разместился в Нижнем Новгороде и будет работать в пилотном режиме до 4 сентября включительно, сообщили Российские железные дороги. "В Нижнем Новгороде запустили комплексный сервис посадки в поезд по биометрии. Впервые в стране на вокзале организован пункт по сбору биометрии. Теперь в ожидании поезда пассажир может сдать и зарегистрировать свои биометрические данные", - говорится в сообщении. Процесс сдачи биометрии занимает около пяти минут, отметили в РЖД. Данные направляются в Единую биометрическую систему, после чего пассажир получает подтверждение регистрации и может пользоваться сервисами. Пункт банка ВТБ по сбору биометрии будет работать на вокзале в пилотном режиме до 4 сентября включительно. "РЖД встраивают регистрацию биометрических данных в привычный маршрут пассажира, чтобы сократить количество необходимых действий и дать человеку возможность познакомиться с сервисом непосредственно на вокзале", – сказал первый замглавы РЖД Сергей Кобзев, его слова приводятся в пресс-релизе. В планах компании тиражировать сервис на другие поезда и маршруты, а также на промежуточные станции, например, Владимир и Дзержинск, добавили в РЖД. Также там напомнили, что даже при посадке в поезд по биометрии необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, данные которого использовались при оформлении билета. Возможность посадки пассажиров в поезд по биометрии появилась в России 8 апреля 2026 года. Опция работает в пилотном режиме на начальных станциях ряда поездов "Ласточка", курсирующих из Москвы в Кострому, Иваново и Нижний Новгород. В августе сервис был запущен на двух новых направлениях – из Нижнего Новгорода в Киров и Иваново, а в течение трех лет его планируется внедрить на всех ключевых маршрутах пассажирских поездов в России.
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бизнес, россия, нижний новгород, иваново, москва, ржд, втб
Бизнес, РОССИЯ, НИЖНИЙ НОВГОРОД, Иваново, МОСКВА, РЖД, ВТБ
16:48 18.08.2026
 
На вокзале в Нижнем Новгороде открыли пункт сбора биометрии

Пункт сбора биометрии впервые организовали на вокзале в Нижнем Новгороде

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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Пункт сбора биометрии впервые организовали на вокзале в России, он разместился в Нижнем Новгороде и будет работать в пилотном режиме до 4 сентября включительно, сообщили Российские железные дороги.
"В Нижнем Новгороде запустили комплексный сервис посадки в поезд по биометрии. Впервые в стране на вокзале организован пункт по сбору биометрии. Теперь в ожидании поезда пассажир может сдать и зарегистрировать свои биометрические данные", - говорится в сообщении.
Процесс сдачи биометрии занимает около пяти минут, отметили в РЖД. Данные направляются в Единую биометрическую систему, после чего пассажир получает подтверждение регистрации и может пользоваться сервисами. Пункт банка ВТБ по сбору биометрии будет работать на вокзале в пилотном режиме до 4 сентября включительно.
"РЖД встраивают регистрацию биометрических данных в привычный маршрут пассажира, чтобы сократить количество необходимых действий и дать человеку возможность познакомиться с сервисом непосредственно на вокзале", – сказал первый замглавы РЖД Сергей Кобзев, его слова приводятся в пресс-релизе.
В планах компании тиражировать сервис на другие поезда и маршруты, а также на промежуточные станции, например, Владимир и Дзержинск, добавили в РЖД. Также там напомнили, что даже при посадке в поезд по биометрии необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, данные которого использовались при оформлении билета.
Возможность посадки пассажиров в поезд по биометрии появилась в России 8 апреля 2026 года. Опция работает в пилотном режиме на начальных станциях ряда поездов "Ласточка", курсирующих из Москвы в Кострому, Иваново и Нижний Новгород.
В августе сервис был запущен на двух новых направлениях – из Нижнего Новгорода в Киров и Иваново, а в течение трех лет его планируется внедрить на всех ключевых маршрутах пассажирских поездов в России.
 
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