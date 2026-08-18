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ОАЭ приостановили торговлю и финансовые операции с Ираном

ОАЭ приостановили торговлю и финансовые операции с Ираном - 18.08.2026, ПРАЙМ

ОАЭ приостановили торговлю и финансовые операции с Ираном

ОАЭ приостановили торговлю и финансовые операции с Ираном, заявила директор департамента стратегических коммуникаций МИД ОАЭ Афра аль-Хамли. | 18.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-18T23:53+0300

2026-08-18T23:53+0300

2026-08-18T23:53+0300

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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. ОАЭ приостановили торговлю и финансовые операции с Ираном, заявила директор департамента стратегических коммуникаций МИД ОАЭ Афра аль-Хамли. "Были приостановлены все виды деятельности, торговый обмен и финансовые операции с Ираном до дальнейшего уведомления", - говорится в письменном заявлении. Ранее в ОАЭ сообщили о ракетном ударе со стороны Ирана по эмиратской портовой инфраструктуре, который не достиг цели.

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мировая экономика, оаэ, иран, мид