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ОАЭ приостановили торговлю и финансовые операции с Ираном - 18.08.2026, ПРАЙМ
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ОАЭ приостановили торговлю и финансовые операции с Ираном
ОАЭ приостановили торговлю и финансовые операции с Ираном - 18.08.2026, ПРАЙМ
ОАЭ приостановили торговлю и финансовые операции с Ираном
ОАЭ приостановили торговлю и финансовые операции с Ираном, заявила директор департамента стратегических коммуникаций МИД ОАЭ Афра аль-Хамли. | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T23:53+0300
2026-08-18T23:53+0300
мировая экономика
оаэ
иран
мид
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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. ОАЭ приостановили торговлю и финансовые операции с Ираном, заявила директор департамента стратегических коммуникаций МИД ОАЭ Афра аль-Хамли. "Были приостановлены все виды деятельности, торговый обмен и финансовые операции с Ираном до дальнейшего уведомления", - говорится в письменном заявлении. Ранее в ОАЭ сообщили о ракетном ударе со стороны Ирана по эмиратской портовой инфраструктуре, который не достиг цели.
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192
40
192
40
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мировая экономика, оаэ, иран, мид
Мировая экономика, ОАЭ, ИРАН, МИД
23:53 18.08.2026
 
ОАЭ приостановили торговлю и финансовые операции с Ираном

МИД ОАЭ приостановил торговлю и финансовые операции с Ираном

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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. ОАЭ приостановили торговлю и финансовые операции с Ираном, заявила директор департамента стратегических коммуникаций МИД ОАЭ Афра аль-Хамли.
"Были приостановлены все виды деятельности, торговый обмен и финансовые операции с Ираном до дальнейшего уведомления", - говорится в письменном заявлении.
Ранее в ОАЭ сообщили о ракетном ударе со стороны Ирана по эмиратской портовой инфраструктуре, который не достиг цели.
 
Мировая экономикаОАЭИРАНМИД
 
 
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