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Объем перевозок по Севморпути к летней навигации достигнет 1,2 млн тонн - 18.08.2026, ПРАЙМ
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Объем перевозок по Севморпути к летней навигации достигнет 1,2 млн тонн
Объем перевозок по Севморпути к летней навигации достигнет 1,2 млн тонн - 18.08.2026, ПРАЙМ
Объем перевозок по Севморпути к летней навигации достигнет 1,2 млн тонн
Объем грузоперевозок китайской контейнерной судоходной компании New New Shipping Line по Северному морскому пути (СМП) в период летней навигации 2027 года... | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T12:30+0300
2026-08-18T12:30+0300
бизнес
мировая экономика
китай
казань
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КАЗАНЬ, 18 авг - ПРАЙМ. Объем грузоперевозок китайской контейнерной судоходной компании New New Shipping Line по Северному морскому пути (СМП) в период летней навигации 2027 года достигнет 1,2 миллиона тонн, заявил генеральный директор компании Кэ Цзинь. "С учетом существующего флота мы уверены, что к летней навигации 2027 года мы доведем объем перевозок по Северному морскому пути до 1,2 миллиона тонн", - сказал он в рамках форума "Ростки". Как указал Кэ Цзинь, "становится все более очевидна ценность Северного морского пути как нового логистического маршрута". "Северный морской путь в период летней навигации уже превратился в безопасный, надежный и эффективный стратегический коридор", - подчеркнул глава компании. Четвертый международный форум "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество" проходит в Казани 16-19 августа. Он представляет собой ежегодную платформу для развития экономического сотрудничества между российскими регионами и китайскими провинциями.
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бизнес, мировая экономика, китай, казань
Бизнес, Мировая экономика, КИТАЙ, КАЗАНЬ
12:30 18.08.2026
 
Объем перевозок по Севморпути к летней навигации достигнет 1,2 млн тонн

Глава New New Shipping Line: объем перевозок по Севморпути достигнет 1,2 миллиона тонн

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КАЗАНЬ, 18 авг - ПРАЙМ. Объем грузоперевозок китайской контейнерной судоходной компании New New Shipping Line по Северному морскому пути (СМП) в период летней навигации 2027 года достигнет 1,2 миллиона тонн, заявил генеральный директор компании Кэ Цзинь.
"С учетом существующего флота мы уверены, что к летней навигации 2027 года мы доведем объем перевозок по Северному морскому пути до 1,2 миллиона тонн", - сказал он в рамках форума "Ростки".
Как указал Кэ Цзинь, "становится все более очевидна ценность Северного морского пути как нового логистического маршрута".
"Северный морской путь в период летней навигации уже превратился в безопасный, надежный и эффективный стратегический коридор", - подчеркнул глава компании.
Четвертый международный форум "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество" проходит в Казани 16-19 августа. Он представляет собой ежегодную платформу для развития экономического сотрудничества между российскими регионами и китайскими провинциями.
 
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