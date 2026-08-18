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Названы города России с самыми быстрыми курьерами

Названы города России с самыми быстрыми курьерами - 18.08.2026, ПРАЙМ

Названы города России с самыми быстрыми курьерами

Курьеры в Новосибирске являются самыми быстрыми в России - летом они успевают доставить еду из ресторана в среднем за 9 минут, свидетельствуют данные... | 18.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-18T10:17+0300

2026-08-18T10:17+0300

2026-08-18T10:17+0300

бизнес

ростов-на-дону

краснодар

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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Курьеры в Новосибирске являются самыми быстрыми в России - летом они успевают доставить еду из ресторана в среднем за 9 минут, свидетельствуют данные исследования разработчика платформы управления экспресс-логистикой OneSync. "Ресторанная доставка остается самым быстрым видом экспресс-доставки независимо от сезона. Летом практически во всех городах курьеры укладываются в 15–20 минут, а даже в самых "медленных" городах среднее время доставки не превышает 23 минут", - говорится в исследовании, которое есть в распоряжении РИА Новости. "Быстрее всего рестораны летом доставляют в Новосибирске – в среднем за 9 минут", - говорится в исследовании. На втором месте по скорости - курьеры из Уфы, которые справляются с заказом в среднем за 13,2 минуты. В Ростове-на-Дону блюдо из ресторана доставят клиенту за 13,7 минуты, а в Краснодаре – за 13,8 минуты. "Стоимость ресторанной доставки не влияет на показатели скорости", - отмечают авторы. Так, в Москве доставку заказа из ресторана летом ждут в среднем 18,9 минуты, в Екатеринбурге – 21,6 минуты. А Санкт-Петербург оказался самым "медленным" городом исследования: там доставку заказа летом ожидают в среднем 22,4 минуты. При этом в большинстве регионов скорость курьеров сильно зависит от сезона. Новосибирские доставщики зимой замедляются более чем в три раза и тратят на один заказ в среднем 25,1 минуты. В Краснодаре зимой экспресс-доставка замедляется до 24,1 минуты. А Ростов-на-Дону, напротив, в холодное время года вырывается в лидеры: средняя скорость доставки в городе снижается до 12,8 минуты. В Москве, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге зимой ситуация меняется незначительно: клиенты там ждут заказов 21,5-23 минуты.

ростов-на-дону

краснодар

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бизнес, ростов-на-дону, краснодар, москва