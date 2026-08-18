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OpenAI выпустила версию чат-бота ChatGPT для подростков - 18.08.2026, ПРАЙМ
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OpenAI выпустила версию чат-бота ChatGPT для подростков
OpenAI выпустила версию чат-бота ChatGPT для подростков - 18.08.2026, ПРАЙМ
OpenAI выпустила версию чат-бота ChatGPT для подростков
OpenAI выпустила версию чат-бота ChatGPT для подростков, которая включает в себя усиленные меры безопасности, а также режим обучения с использованием... | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T21:50+0300
2026-08-18T21:50+0300
технологии
openai
chatgpt
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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. OpenAI выпустила версию чат-бота ChatGPT для подростков, которая включает в себя усиленные меры безопасности, а также режим обучения с использованием искусственного интеллекта, следует из пресс-релиза компании. "Мы представляем ChatGPT для подростков - сервис, разработанный для того, чтобы помочь подросткам учиться, критически мыслить, углублять свои знания и уверенно пользоваться ИИ. Сервис оснащен усиленными механизмами безопасности для подростков, включая функции, способствующие разумному использованию, а также дополнительные инструменты контроля для родителей", - говорится в сообщении. Если ChatGPT определяет, что пользователю меньше 18 лет, или указывает, что его возраст составляет 13-17 лет, он автоматически будет перенаправлен в версию чат-бота для подростков, отмечает OpenAI. Эта версия чат-бота включает в себя режим обучения, в котором с помощью наводящих вопросов и пошаговой поддержки ИИ помогает пользователям осваивать материал. Также ChatGPT будет напоминать подросткам о домашних заданиях, готовить викторины и визуализировать учебный материал. Кроме того, сами несовершеннолетние пользователи или их родители смогут настраивать промежуток времени, когда режим обучения будет включен по умолчанию. Чат-бот ChatGPT набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом.
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технологии, openai, chatgpt
Технологии, OpenAI, ChatGPT
21:50 18.08.2026
 
OpenAI выпустила версию чат-бота ChatGPT для подростков

OpenAI выпустила версию чат-бота ChatGPT для подростков

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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. OpenAI выпустила версию чат-бота ChatGPT для подростков, которая включает в себя усиленные меры безопасности, а также режим обучения с использованием искусственного интеллекта, следует из пресс-релиза компании.
"Мы представляем ChatGPT для подростков - сервис, разработанный для того, чтобы помочь подросткам учиться, критически мыслить, углублять свои знания и уверенно пользоваться ИИ. Сервис оснащен усиленными механизмами безопасности для подростков, включая функции, способствующие разумному использованию, а также дополнительные инструменты контроля для родителей", - говорится в сообщении.
Если ChatGPT определяет, что пользователю меньше 18 лет, или указывает, что его возраст составляет 13-17 лет, он автоматически будет перенаправлен в версию чат-бота для подростков, отмечает OpenAI.
Эта версия чат-бота включает в себя режим обучения, в котором с помощью наводящих вопросов и пошаговой поддержки ИИ помогает пользователям осваивать материал. Также ChatGPT будет напоминать подросткам о домашних заданиях, готовить викторины и визуализировать учебный материал.
Кроме того, сами несовершеннолетние пользователи или их родители смогут настраивать промежуток времени, когда режим обучения будет включен по умолчанию.
Чат-бот ChatGPT набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом.
 
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