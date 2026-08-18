https://1prime.ru/20260818/openai-872486780.html

OpenAI выпустила версию чат-бота ChatGPT для подростков

OpenAI выпустила версию чат-бота ChatGPT для подростков - 18.08.2026, ПРАЙМ

OpenAI выпустила версию чат-бота ChatGPT для подростков

OpenAI выпустила версию чат-бота ChatGPT для подростков, которая включает в себя усиленные меры безопасности, а также режим обучения с использованием... | 18.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-18T21:50+0300

2026-08-18T21:50+0300

2026-08-18T21:50+0300

технологии

openai

chatgpt

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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. OpenAI выпустила версию чат-бота ChatGPT для подростков, которая включает в себя усиленные меры безопасности, а также режим обучения с использованием искусственного интеллекта, следует из пресс-релиза компании. "Мы представляем ChatGPT для подростков - сервис, разработанный для того, чтобы помочь подросткам учиться, критически мыслить, углублять свои знания и уверенно пользоваться ИИ. Сервис оснащен усиленными механизмами безопасности для подростков, включая функции, способствующие разумному использованию, а также дополнительные инструменты контроля для родителей", - говорится в сообщении. Если ChatGPT определяет, что пользователю меньше 18 лет, или указывает, что его возраст составляет 13-17 лет, он автоматически будет перенаправлен в версию чат-бота для подростков, отмечает OpenAI. Эта версия чат-бота включает в себя режим обучения, в котором с помощью наводящих вопросов и пошаговой поддержки ИИ помогает пользователям осваивать материал. Также ChatGPT будет напоминать подросткам о домашних заданиях, готовить викторины и визуализировать учебный материал. Кроме того, сами несовершеннолетние пользователи или их родители смогут настраивать промежуток времени, когда режим обучения будет включен по умолчанию. Чат-бот ChatGPT набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, openai, chatgpt