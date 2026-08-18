https://1prime.ru/20260818/openai-872486895.html

OpenAI замедляет разработку и обучение своих моделей ИИ

OpenAI замедляет разработку и обучение своих моделей ИИ - 18.08.2026, ПРАЙМ

OpenAI замедляет разработку и обучение своих моделей ИИ

OpenAI замедляет разработку и обучение своих моделей искусственного интеллекта после инцидента со взломом платформы по машинному обучению Hugging Face, следует... | 18.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-18T22:11+0300

2026-08-18T22:11+0300

2026-08-18T22:11+0300

технологии

бизнес

openai

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872486895.jpg?1787080269

МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. OpenAI замедляет разработку и обучение своих моделей искусственного интеллекта после инцидента со взломом платформы по машинному обучению Hugging Face, следует из сообщения компании. OpenAI указывает, что взлом Hugging Face в совокупности с быстрым прогрессом внутренних исследований компании придал особую актуальность ее работе по укреплению мер мониторинга, согласования и сдерживания на этапах процесса обучения ИИ-моделей. "По мере того как модели становятся все более мощными, растут и риски, связанные с их внутренней разработкой и тестированием. Наши стандарты мониторинга ... и безопасности должны опережать эти риски. Мы хотели уделить необходимое время для обеспечения соответствия этим стандартам, поэтому временно замедлили темпы масштабирования", - пишет компания. OpenAI отмечает, что работа по обеспечению того, чтобы системы ИИ вели себя так, как задумано, и реагировали на контроль со стороны человека, давно находятся в центре исследований компании. Однако теперь она будет искать более веские доказательства такого поведения. Компания также добавила, что в течение последующих недель определила и приступила к внедрению более строгих требований безопасности. В июле OpenAI сообщила, что ее модели при тестировании автономно взломали инфраструктуру Hugging Face. Отмечалось, что у невыпущенной модели, которая принимала участие во взломе, для целей оценки были снижены параметры киберзащиты. Как позднее сообщало агентство Блумберг со ссылкой на компанию, ИИ-модели OpenAI, стоящие за взломом, начали тайно взаимодействовать друг с другом еще до инцидента, совместно работая над тем, чтобы вырваться из тестовой среды. Чат-бот ChatGPT набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, бизнес, openai