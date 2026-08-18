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Опрос показал, как молодые предприниматели запускают бизнес в России

Опрос показал, как молодые предприниматели запускают бизнес в России - 18.08.2026, ПРАЙМ

Опрос показал, как молодые предприниматели запускают бизнес в России

Большинство молодых предпринимателей в России выступают за запуск собственного бизнеса в одиночку, без привлечения партнеров, следует из совместного... | 18.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-18T10:16+0300

2026-08-18T10:16+0300

2026-08-18T10:23+0300

россия

финансы

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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Большинство молодых предпринимателей в России выступают за запуск собственного бизнеса в одиночку, без привлечения партнеров, следует из совместного исследования Корпорации МСП, Агентства стратегических инициатив (АСИ) и МСП Банка, которое есть в распоряжении РИА Новости. "Самостоятельный старт собственного дела выбирают 57% молодых людей в возрасте от 19 до 39 лет. Они уверены, что отсутствие партнеров позволяет не зависеть от участия других людей в управлении бизнесом и дает возможность самостоятельно принимать решения", - говорится в исследовании на основе опроса молодых предпринимателей. Исследование показало, что 19% респондентов привлекали в качестве партнеров друзей. "Об участии друзей или знакомых на старте бизнеса рассказал примерно каждый пятый молодой предприниматель. Причем, многие подчеркивали, что оно чаще носило неформальный характер. Такие союзы обычно не являются долгосрочными по причине разных ожиданий, вовлеченности, взглядов на бизнес-процессы", - отмечается в документе. Что касается выбора в качестве деловых партнеров родственников, лишь 17% участников опроса рассказали, что прибегали к такому партнерству при запуске собственного дела. "Основная причина неготовности к привлечению родственников - риск смешения личных и рабочих отношений, что способно нивелировать эффект от высокого уровня доверия, общей ответственности и готовности к компромиссам", - пояснили авторы исследования. В то же время лишь 8% молодых предпринимателей пользуются формальным партнерством с инвесторами или финансовыми организациями на старте бизнеса. "Настороженность у них вызывают, прежде всего, возможные потеря автономности и расхождение стратегических интересов. Не снижают опасений даже разделение ролей, когда один из участников отвечает за инвестиции, а другой - за операционную деятельность и развитие бизнеса", - пояснили авторы документа.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, финансы