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Ценовые ожидания бизнеса в августе выросли до 21 пункта
Ценовые ожидания бизнеса в августе выросли до 21 пункта - 18.08.2026, ПРАЙМ
Ценовые ожидания бизнеса в августе выросли до 21 пункта
Ценовые ожидания бизнеса в августе выросли до 21 пункта, увеличившись на 0,6 пункта к июлю, говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России... | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T16:45+0300
2026-08-18T16:45+0300
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россия
банк россии
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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Ценовые ожидания бизнеса в августе выросли до 21 пункта, увеличившись на 0,6 пункта к июлю, говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России "Мониторинг предприятий".
"Ценовые ожидания бизнеса в августе выросли до 21 пункта", - сказано там.
Наиболее заметное повышение ценовых ожиданий отмечено в электроэнергетике и водоснабжении в преддверии индексации тарифов ЖКХ с октября 2026 года.
В добыче и сфере услуг ценовые ожидания также выросли, хотя и в меньшей степени, при этом у предприятий других видов экономической деятельности ценовые ожидания уменьшились.
При этом средний ожидаемый прирост цен на следующие 3 месяца в годовом выражении также возрос – до 6,2%.
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россия, банк россии
Ценовые ожидания бизнеса в августе выросли до 21 пункта
ЦБ: ценовые ожидания бизнеса в августе выросли до 21 пункта
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Ценовые ожидания бизнеса в августе выросли до 21 пункта, увеличившись на 0,6 пункта к июлю, говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России "Мониторинг предприятий".
"Ценовые ожидания бизнеса в августе выросли до 21 пункта", - сказано там.
Наиболее заметное повышение ценовых ожиданий отмечено в электроэнергетике и водоснабжении в преддверии индексации тарифов ЖКХ с октября 2026 года.
В добыче и сфере услуг ценовые ожидания также выросли, хотя и в меньшей степени, при этом у предприятий других видов экономической деятельности ценовые ожидания уменьшились.
При этом средний ожидаемый прирост цен на следующие 3 месяца в годовом выражении также возрос – до 6,2%.