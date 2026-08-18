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Ценовые ожидания бизнеса в августе выросли до 21 пункта

Ценовые ожидания бизнеса в августе выросли до 21 пункта - 18.08.2026, ПРАЙМ

Ценовые ожидания бизнеса в августе выросли до 21 пункта

Ценовые ожидания бизнеса в августе выросли до 21 пункта, увеличившись на 0,6 пункта к июлю, говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России... | 18.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-18T16:45+0300

2026-08-18T16:45+0300

2026-08-18T16:45+0300

россия

банк россии

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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Ценовые ожидания бизнеса в августе выросли до 21 пункта, увеличившись на 0,6 пункта к июлю, говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России "Мониторинг предприятий". "Ценовые ожидания бизнеса в августе выросли до 21 пункта", - сказано там. Наиболее заметное повышение ценовых ожиданий отмечено в электроэнергетике и водоснабжении в преддверии индексации тарифов ЖКХ с октября 2026 года. В добыче и сфере услуг ценовые ожидания также выросли, хотя и в меньшей степени, при этом у предприятий других видов экономической деятельности ценовые ожидания уменьшились. При этом средний ожидаемый прирост цен на следующие 3 месяца в годовом выражении также возрос – до 6,2%.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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