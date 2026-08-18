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Сервисом проезда на поезде по биометрии воспользовались 659 пассажиров
Сервисом проезда на поезде по биометрии воспользовались 659 пассажиров - 18.08.2026, ПРАЙМ
Сервисом проезда на поезде по биометрии воспользовались 659 пассажиров
Сервисом проезда на поезде по биометрии с начала запуска проекта воспользовались 659 пассажиров, сообщил заместитель генерального директора ОАО "РЖД" Евгений... | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T15:56+0300
2026-08-18T15:56+0300
2026-08-18T15:56+0300
бизнес
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нижний новгород
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 авг - ПРАЙМ. Сервисом проезда на поезде по биометрии с начала запуска проекта воспользовались 659 пассажиров, сообщил заместитель генерального директора ОАО "РЖД" Евгений Чаркин.
"На сегодняшний день 659 пассажиров воспользовались данной технологией", - сказал Чаркин журналистам.
Он уточнил, что с начала апреля и на сегодняшний день биометрия действует на пяти маршрутах: Москва - Нижний Новгород, Москва - Кострома, Москва - Иваново, а также Нижний Новгород - Киров и Нижний Новгород - Иваново.
"Совокупная цифра пока такая, но мы видим, что с каждым днем у нас все больше увеличивается интерес к этой технологии, поскольку люди видят, что она простая, она удобная. И поэтому мы видим все больше и больше интереса к данному направлению", - отметил заместитель гендиректора РЖД.
Чтобы пройти на поезд по биометрии, нужно заранее зарегистрироваться в Единой биометрической системе и предоставить согласие на обработку данных.
Подтверждение личности пассажира проводится при посадке в вагон на портативном устройстве проводника. При этом пассажир всегда может выбрать, как именно удостоверить личность – по паспорту или с помощью биометрии.
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бизнес, москва, нижний новгород, иваново, ржд
Бизнес, МОСКВА, НИЖНИЙ НОВГОРОД, Иваново, РЖД
Сервисом проезда на поезде по биометрии воспользовались 659 пассажиров
РЖД: сервисом проезда на поезде по биометрии воспользовались 659 пассажиров
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 авг - ПРАЙМ. Сервисом проезда на поезде по биометрии с начала запуска проекта воспользовались 659 пассажиров, сообщил заместитель генерального директора ОАО "РЖД" Евгений Чаркин.
"На сегодняшний день 659 пассажиров воспользовались данной технологией", - сказал Чаркин журналистам.
Он уточнил, что с начала апреля и на сегодняшний день биометрия действует на пяти маршрутах: Москва - Нижний Новгород, Москва - Кострома, Москва - Иваново, а также Нижний Новгород - Киров и Нижний Новгород - Иваново.
"Совокупная цифра пока такая, но мы видим, что с каждым днем у нас все больше увеличивается интерес к этой технологии, поскольку люди видят, что она простая, она удобная. И поэтому мы видим все больше и больше интереса к данному направлению", - отметил заместитель гендиректора РЖД.
Чтобы пройти на поезд по биометрии, нужно заранее зарегистрироваться в Единой биометрической системе и предоставить согласие на обработку данных.
Подтверждение личности пассажира проводится при посадке в вагон на портативном устройстве проводника. При этом пассажир всегда может выбрать, как именно удостоверить личность – по паспорту или с помощью биометрии.