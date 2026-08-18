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Первая в мире круглосуточная робокофейня в Пекине установила рекорд

Первая в мире круглосуточная робокофейня в Пекине установила рекорд - 18.08.2026, ПРАЙМ

Первая в мире круглосуточная робокофейня в Пекине установила рекорд

Первая в мире круглосуточная кофейня с роботами-сотрудниками открылась в китайской столице, заведение установило мировой рекорд для Книги Гиннесса по скорости... | 18.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-18T10:44+0300

2026-08-18T10:44+0300

2026-08-18T11:06+0300

технологии

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ПЕКИН, 18 авг – ПРАЙМ. Первая в мире круглосуточная кофейня с роботами-сотрудниками открылась в китайской столице, заведение установило мировой рекорд для Книги Гиннесса по скорости роботизированной выдачи напитков, заявил РИА Новости представитель кофейни 7Fresh Coffee Се Чэнчжи. Заведение 7Fresh Coffee, которое стало первой в мире кофейней, работающей круглосуточно и полностью без персонала, на основе интеллектуальных технологий, официально открылось 16 августа. "Весь процесс работы нашей кофейни полностью автоматизирован и осуществляется без персонала, мы используем машины для автоматического приготовления соответствующих напитков, а роботы без участия человека доставляют готовые напитки на места выдачи и взаимодействуют с посетителями", - рассказал агентству Се Чэнчжи. По его словам, в первый же день работы кофейня установила рекорд. "В воскресенье мы также побили мировой рекорд Гиннесса, став самой быстрой в мире кофейней с роботами по скорости выдачи напитков", - сказал собеседник агентства. По словам Се Чэнчжи, в будущем роботизированные сервисы будут все шире применяться в индустрии свежеприготовленных чайных и кофейных напитков. "Сейчас роботы выполняют такие задачи, как взятие и доставка стакана готового напитка, в будущем они будут все больше участвовать непосредственно в производственном процессе и в обслуживании клиентов", - добавил он. Говоря о преимуществах роботов-бариста перед человеком, Се Чэнжчи отметил, что робот может предоставлять услуги круглосуточно, семь дней в неделю без перерывов, и это очень удобно. Кроме того, продолжил он, робот выполняет задачи с большей "стабильностью", чем человек. "Когда обычный человек готовит свежеприготовленные напитки, качество продукта может отличаться в разное время и при разных обстоятельствах, но благодаря цифровому контролю и использованию автоматизированного оборудования мы можем обеспечить, чтобы качество наших напитков в течение всего дня оставалось единообразным и стабильным", - пояснил представитель кофейни. Сфера робототехники, в особенности направление по созданию человекоподобных роботов, активно развивается в Китае. С 22 по 26 августа в Пекине пройдут вторые Всемирные игры гуманоидных роботов, в которых примут участие более 2 тысяч роботов.

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технологии, китай, пекин