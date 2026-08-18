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WP: Пентагон пересматривает размещение войск на Ближнем Востоке - 18.08.2026, ПРАЙМ
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WP: Пентагон пересматривает размещение войск на Ближнем Востоке
WP: Пентагон пересматривает размещение войск на Ближнем Востоке - 18.08.2026, ПРАЙМ
WP: Пентагон пересматривает размещение войск на Ближнем Востоке
Пентагон проводит оценку размещения американских военных на Ближнем Востоке, что может привести к пересмотру приоритетов дислокации сил США в регионе, сообщает... | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T21:23+0300
2026-08-18T21:23+0300
мировая экономика
общество
ближний восток
сша
иран
дональд трамп
пит хегсет
washington post
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Пентагон проводит оценку размещения американских военных на Ближнем Востоке, что может привести к пересмотру приоритетов дислокации сил США в регионе, сообщает Washington Post со ссылкой на источники.По данным газеты, ведомство анализирует, стоит ли выводить войска из Персидского залива, где крупные базы пострадали от иранских ударов за последние месяцы. Именно урон, нанесенный инфраструктуре, спровоцировал пересмотр — Пентагон может принять решение не восстанавливать некоторые объекты.Пересмотр возглавляет отдел по политическим вопросам, однако в процессе также участвуют генштаб и центральное командование, уточнили собеседники издания. При этом глава ведомства Пит Хегсет пока не отдавал официального приказа о пересмотре дислокации."После этого нужно будет принять ряд решений", — заявил газете один из чиновников.Напомним, 8 июля Дональд Трамп объявил о прекращении действия режима прекращения огня с Ираном, достигнутого в ночь на 18 июня. После этого американские военные провели несколько серий ударов по иранским объектам. В Центральном командовании ВС США утверждали, что это был ответ на действия Тегерана против коммерческих судов в Ормузском проливе.Иран ответил ударами по американским базам в ряде стран Ближнего Востока, закрыл Ормузский пролив и обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.
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мировая экономика, общество , ближний восток, сша, иран, дональд трамп, пит хегсет, washington post
Мировая экономика, Общество , БЛИЖНИЙ ВОСТОК, США, ИРАН, Дональд Трамп, Пит Хегсет, Washington Post
21:23 18.08.2026
 
WP: Пентагон пересматривает размещение войск на Ближнем Востоке

Базы США в Персидском заливе пострадали, ведомство решает выводить их или восстанавливать

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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Пентагон проводит оценку размещения американских военных на Ближнем Востоке, что может привести к пересмотру приоритетов дислокации сил США в регионе, сообщает Washington Post со ссылкой на источники.
По данным газеты, ведомство анализирует, стоит ли выводить войска из Персидского залива, где крупные базы пострадали от иранских ударов за последние месяцы. Именно урон, нанесенный инфраструктуре, спровоцировал пересмотр — Пентагон может принять решение не восстанавливать некоторые объекты.
Пересмотр возглавляет отдел по политическим вопросам, однако в процессе также участвуют генштаб и центральное командование, уточнили собеседники издания. При этом глава ведомства Пит Хегсет пока не отдавал официального приказа о пересмотре дислокации.
"После этого нужно будет принять ряд решений", — заявил газете один из чиновников.
Напомним, 8 июля Дональд Трамп объявил о прекращении действия режима прекращения огня с Ираном, достигнутого в ночь на 18 июня. После этого американские военные провели несколько серий ударов по иранским объектам. В Центральном командовании ВС США утверждали, что это был ответ на действия Тегерана против коммерческих судов в Ормузском проливе.
Иран ответил ударами по американским базам в ряде стран Ближнего Востока, закрыл Ормузский пролив и обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.
 
Мировая экономикаОбществоБЛИЖНИЙ ВОСТОКСШАИРАНДональд ТрампПит ХегсетWashington Post
 
 
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