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WP: Пентагон пересматривает размещение войск на Ближнем Востоке

WP: Пентагон пересматривает размещение войск на Ближнем Востоке - 18.08.2026, ПРАЙМ

WP: Пентагон пересматривает размещение войск на Ближнем Востоке

Пентагон проводит оценку размещения американских военных на Ближнем Востоке, что может привести к пересмотру приоритетов дислокации сил США в регионе, сообщает... | 18.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-18T21:23+0300

2026-08-18T21:23+0300

2026-08-18T21:23+0300

мировая экономика

общество

ближний восток

сша

иран

дональд трамп

пит хегсет

washington post

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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Пентагон проводит оценку размещения американских военных на Ближнем Востоке, что может привести к пересмотру приоритетов дислокации сил США в регионе, сообщает Washington Post со ссылкой на источники.По данным газеты, ведомство анализирует, стоит ли выводить войска из Персидского залива, где крупные базы пострадали от иранских ударов за последние месяцы. Именно урон, нанесенный инфраструктуре, спровоцировал пересмотр — Пентагон может принять решение не восстанавливать некоторые объекты.Пересмотр возглавляет отдел по политическим вопросам, однако в процессе также участвуют генштаб и центральное командование, уточнили собеседники издания. При этом глава ведомства Пит Хегсет пока не отдавал официального приказа о пересмотре дислокации."После этого нужно будет принять ряд решений", — заявил газете один из чиновников.Напомним, 8 июля Дональд Трамп объявил о прекращении действия режима прекращения огня с Ираном, достигнутого в ночь на 18 июня. После этого американские военные провели несколько серий ударов по иранским объектам. В Центральном командовании ВС США утверждали, что это был ответ на действия Тегерана против коммерческих судов в Ормузском проливе.Иран ответил ударами по американским базам в ряде стран Ближнего Востока, закрыл Ормузский пролив и обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.

ближний восток

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мировая экономика, общество , ближний восток, сша, иран, дональд трамп, пит хегсет, washington post