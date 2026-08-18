https://1prime.ru/20260818/podmoskove-872484508.html
Более 250 новых автобусов выйдут на маршруты Подмосковья до конца года
Более 250 новых автобусов выйдут на маршруты Подмосковья до конца года - 18.08.2026, ПРАЙМ
Более 250 новых автобусов выйдут на маршруты Подмосковья до конца года
Более 250 новых автобусов выйдут на маршруты Подмосковья до конца года, 76 из них уже поставлены в муниципалитеты, сообщил губернатор Московской области Андрей... | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T20:04+0300
2026-08-18T20:04+0300
2026-08-18T20:04+0300
бизнес
московская область
подмосковье
домодедово
андрей воробьев
аэропорт домодедово
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872484508.jpg?1787072657
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Более 250 новых автобусов выйдут на маршруты Подмосковья до конца года, 76 из них уже поставлены в муниципалитеты, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"В этом году обновим 252 автобуса для "Мострансавто". Они будут обслуживать пассажиров в Ленинском округе, Домодедово, Балашихе, Богородском, Люберцах и других муниципалитетах. Семьдесят шесть автобусов производства Ликинского автобусного завода уже работают на маршрутах", - сказал Воробьев, слова которого приводятся пресс-службой губернатора и правительства региона.
Кроме того, по данным пресс-службы, с 24 августа все подмосковные перевозчики перейдут на усиленное расписание – на маршруты дополнительно выйдут почти 200 автобусов, увеличится число рейсов. Прогнозируется, что суточный пассажиропоток вырастет с 2,3 миллиона до 2,8 миллиона. В частности, "Мостраснавто" дополнительно выведет 94 транспортных средства на 66 маршрутов.
Согласно сообщению, сейчас "Мострансавто" начинает подготовку к зиме - формирует резерв из порядка 100 автобусов, чтобы в случае поломки была возможность оперативной замены.
московская область
подмосковье
домодедово
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, московская область, подмосковье, домодедово, андрей воробьев, аэропорт домодедово
Бизнес, Московская область, ПОДМОСКОВЬЕ, Домодедово, Андрей Воробьев, аэропорт Домодедово
Более 250 новых автобусов выйдут на маршруты Подмосковья до конца года
Воробьев: более 250 новых автобусов выйдут на маршруты Подмосковья до конца года
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Более 250 новых автобусов выйдут на маршруты Подмосковья до конца года, 76 из них уже поставлены в муниципалитеты, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"В этом году обновим 252 автобуса для "Мострансавто". Они будут обслуживать пассажиров в Ленинском округе, Домодедово, Балашихе, Богородском, Люберцах и других муниципалитетах. Семьдесят шесть автобусов производства Ликинского автобусного завода уже работают на маршрутах", - сказал Воробьев, слова которого приводятся пресс-службой губернатора и правительства региона.
Кроме того, по данным пресс-службы, с 24 августа все подмосковные перевозчики перейдут на усиленное расписание – на маршруты дополнительно выйдут почти 200 автобусов, увеличится число рейсов. Прогнозируется, что суточный пассажиропоток вырастет с 2,3 миллиона до 2,8 миллиона. В частности, "Мостраснавто" дополнительно выведет 94 транспортных средства на 66 маршрутов.
Согласно сообщению, сейчас "Мострансавто" начинает подготовку к зиме - формирует резерв из порядка 100 автобусов, чтобы в случае поломки была возможность оперативной замены.