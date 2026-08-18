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Bloomberg: Зумеры все чаще проверяют цены на люксовые товары на вторичке

Bloomberg: Зумеры все чаще проверяют цены на люксовые товары на вторичке - 18.08.2026, ПРАЙМ

Bloomberg: Зумеры все чаще проверяют цены на люксовые товары на вторичке

Молодые покупатели товаров люксовых брендов все чаще проверяют цены на них на вторичном рынке перед покупкой новых вещей, пишет агентство Bloomberg со ссылкой... | 18.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-18T21:22+0300

2026-08-18T21:22+0300

2026-08-18T21:28+0300

бизнес

товары

деньги

часы

ювелирные изделия

bloomberg

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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Молодые покупатели товаров люксовых брендов все чаще проверяют цены на них на вторичном рынке перед покупкой новых вещей, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на главу платформы RealReal по продаже предметов роскоши, подлинность которых подтверждается экспертами, Рати Сахи Левеск (Rati Sahi Levesque). "Более 80% представителей самого быстрорастущего сегмента компании - поколения Z и миллениалов - изучают вторичный рынок перед покупкой новых товаров от люксовых брендов, многие из которых в последние годы повысили цены", - указывает агентство. По словам Левеск, люди с большой уверенностью тратят деньги - так, в первом полугодии RealReal зафиксировала рост продаж товаров стоимостью более тысячи долларов. Неожиданным источником подъема показателя стали уникальные или выпущенные ограниченным тиражом вещи, в том числе из 90-х годов, добавила глава платформы. "Я думаю, что люди ожидают увидеть ювелирные изделия, часы и винтаж. Но по мере того, как набирает обороты масштабное возрождение 90-х, стоимость этих товаров также выросла. Представители поколения Z открывают их для себя впервые", - сказала Bloomberg Левеск. Согласно данным ThredUp, на которые ссылается агентство, с 2021 года объем рынка перепродаж вырос более чем вдвое и, согласно прогнозам, к 2030 году достигнет 393 миллиардов долларов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, товары, деньги, часы, ювелирные изделия, bloomberg