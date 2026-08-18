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S7 открывает пять новых маршрутов в Китай - 18.08.2026, ПРАЙМ
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S7 открывает пять новых маршрутов в Китай
S7 открывает пять новых маршрутов в Китай - 18.08.2026, ПРАЙМ
S7 открывает пять новых маршрутов в Китай
Авиакомпания S7 ("Сибирь") в осенне-зимнем сезоне 2026-2027 годов открывает пять новых маршрутов в Китай и увеличивает число рейсов на четырех уже имеющихся... | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T14:19+0300
2026-08-18T14:19+0300
бизнес
новосибирск
владивосток
пекин
s7
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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Авиакомпания S7 ("Сибирь") в осенне-зимнем сезоне 2026-2027 годов открывает пять новых маршрутов в Китай и увеличивает число рейсов на четырех уже имеющихся направлениях, сообщил авиаперевозчик. "S7 Airlines в осенне-зимнем сезоне 2026/2027 открывает новые направления в Китай из Сибири и Дальнего Востока и увеличивает частоту рейсов по уже популярным маршрутам", - говорится в сообщении. Авиакомпания открывает рейсы в Гуанчжоу из Владивостока и Новосибирска, в Пекин из Якутска и Хабаровска, а также в Чэнду из Новосибирска. Рейс Новосибирск - Чэнду будет запущен с 26 октября, полеты между Владивостоком и Гуанчжоу начнутся с 27 октября, а рейсы из Новосибирска в Гуанчжоу - с 21 декабря. Все эти рейсы запланированы дважды в неделю. "Увеличение рейсов на популярных направлениях. В Шанхай: с 27 октября из Новосибирска - до 4 раз в неделю и Иркутска - до 3 раз в неделю; с 29 октября из Владивостока - до 4 раз в неделю. В Пекин: с 26 октября из Владивостока - до 5 раз в неделю; с 27 октября из Иркутска - до 9 раз в неделю", - рассказали в S7. Кроме того, продолжается выполнение круглогодичных рейсов: Иркутск - Гуанчжоу, Новосибирск - Сиань с частотой 2 раза в неделю и Новосибирск - Пекин 9 раз в неделю, добавили в авиакомпании.
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бизнес, новосибирск, владивосток, пекин, s7
Бизнес, НОВОСИБИРСК, Владивосток, Пекин, S7
14:19 18.08.2026
 
S7 открывает пять новых маршрутов в Китай

S7 открывает пять новых маршрутов в Китай в осенне-зимнем сезоне 2026-2027 годов

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкПассажирский самолет Airbus A319 авиакомпания "Сибирь"
Пассажирский самолет Airbus A319 авиакомпания Сибирь - ПРАЙМ, 1920, 18.08.2026
© РИА Новости . Алексей Куденко
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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Авиакомпания S7 ("Сибирь") в осенне-зимнем сезоне 2026-2027 годов открывает пять новых маршрутов в Китай и увеличивает число рейсов на четырех уже имеющихся направлениях, сообщил авиаперевозчик.
"S7 Airlines в осенне-зимнем сезоне 2026/2027 открывает новые направления в Китай из Сибири и Дальнего Востока и увеличивает частоту рейсов по уже популярным маршрутам", - говорится в сообщении.
Авиакомпания открывает рейсы в Гуанчжоу из Владивостока и Новосибирска, в Пекин из Якутска и Хабаровска, а также в Чэнду из Новосибирска. Рейс Новосибирск - Чэнду будет запущен с 26 октября, полеты между Владивостоком и Гуанчжоу начнутся с 27 октября, а рейсы из Новосибирска в Гуанчжоу - с 21 декабря. Все эти рейсы запланированы дважды в неделю.
"Увеличение рейсов на популярных направлениях. В Шанхай: с 27 октября из Новосибирска - до 4 раз в неделю и Иркутска - до 3 раз в неделю; с 29 октября из Владивостока - до 4 раз в неделю. В Пекин: с 26 октября из Владивостока - до 5 раз в неделю; с 27 октября из Иркутска - до 9 раз в неделю", - рассказали в S7.
Кроме того, продолжается выполнение круглогодичных рейсов: Иркутск - Гуанчжоу, Новосибирск - Сиань с частотой 2 раза в неделю и Новосибирск - Пекин 9 раз в неделю, добавили в авиакомпании.
 
БизнесНОВОСИБИРСКВладивостокПекинS7
 
 
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