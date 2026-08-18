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Польша построит в порту Гданьска газовый терминал
Польша построит в порту Гданьска газовый терминал - 18.08.2026, ПРАЙМ
Польша построит в порту Гданьска газовый терминал
Польша построит в порту Гданьска газовый терминал, который позволит покрыть 30% потребностей страны в газе, заявил премьер-министр республики Дональд Туск. | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T14:35+0300
2026-08-18T14:35+0300
2026-08-18T14:35+0300
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польша
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дональд туск
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ВАРШАВА, 18 авг - ПРАЙМ. Польша построит в порту Гданьска газовый терминал, который позволит покрыть 30% потребностей страны в газе, заявил премьер-министр республики Дональд Туск. "Сегодня... мы примем закон, в соответствии с которым мы радикально ускорим процесс подготовки и реализации ключевых инфраструктурных инвестиций, которые имеют непосредственное влияние на обороноспособность, безопасность, а также на экономику Польши", - сказал Туск на открытии заседания кабмина. По словам польского премьера, закон, о котором идет речь, касается конкретных проектов, среди которых газовый терминал в порту Гданьска. "Это стратегическая инвестиция. Этот газовый терминал позволит покрыть 30% потребностей Польши в газе", - заявил он. Среди других проектов Туск назвал строительство национальной дороги №7 до паромного терминала в Гдыне, расширение морского порта в Свиноустье, а также расширение инфраструктуры, обеспечивающей доступ к этому порту со стороны моря. "После завершения этих инвестиций я смогу с чистой совестью доложить, что Польша стала балтийской силой, и что Балтика действительно стала польским морем", - заключил польский премьер. В настоящее время Польша не получает из России такие виды топлива, как природный газ, нефть и уголь. В отсутствие российских поставок страна запасает газ, поставляемый через газопровод Baltic Pipe из Норвегии, и через терминал СПГ на Балтике.
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газ, польша, норвегия, дональд туск, baltic pipe
Газ, ПОЛЬША, НОРВЕГИЯ, Дональд Туск, Baltic Pipe
Польша построит в порту Гданьска газовый терминал
Туск: Польша построит газовый терминал, который покроет 30% потребностей в газе
ВАРШАВА, 18 авг - ПРАЙМ. Польша построит в порту Гданьска газовый терминал, который позволит покрыть 30% потребностей страны в газе, заявил премьер-министр республики Дональд Туск.
"Сегодня... мы примем закон, в соответствии с которым мы радикально ускорим процесс подготовки и реализации ключевых инфраструктурных инвестиций, которые имеют непосредственное влияние на обороноспособность, безопасность, а также на экономику Польши", - сказал Туск
на открытии заседания кабмина.
По словам польского премьера, закон, о котором идет речь, касается конкретных проектов, среди которых газовый терминал в порту Гданьска.
"Это стратегическая инвестиция. Этот газовый терминал позволит покрыть 30% потребностей Польши
в газе", - заявил он.
Среди других проектов Туск назвал строительство национальной дороги №7 до паромного терминала в Гдыне, расширение морского порта в Свиноустье, а также расширение инфраструктуры, обеспечивающей доступ к этому порту со стороны моря.
"После завершения этих инвестиций я смогу с чистой совестью доложить, что Польша стала балтийской силой, и что Балтика действительно стала польским морем", - заключил польский премьер.
В настоящее время Польша не получает из России такие виды топлива, как природный газ, нефть и уголь. В отсутствие российских поставок страна запасает газ, поставляемый через газопровод Baltic Pipe
из Норвегии
, и через терминал СПГ на Балтике.