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Польша построит в порту Гданьска газовый терминал

Польша построит в порту Гданьска газовый терминал - 18.08.2026, ПРАЙМ

Польша построит в порту Гданьска газовый терминал

Польша построит в порту Гданьска газовый терминал, который позволит покрыть 30% потребностей страны в газе, заявил премьер-министр республики Дональд Туск. | 18.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-18T14:35+0300

2026-08-18T14:35+0300

2026-08-18T14:35+0300

газ

польша

норвегия

дональд туск

baltic pipe

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ВАРШАВА, 18 авг - ПРАЙМ. Польша построит в порту Гданьска газовый терминал, который позволит покрыть 30% потребностей страны в газе, заявил премьер-министр республики Дональд Туск. "Сегодня... мы примем закон, в соответствии с которым мы радикально ускорим процесс подготовки и реализации ключевых инфраструктурных инвестиций, которые имеют непосредственное влияние на обороноспособность, безопасность, а также на экономику Польши", - сказал Туск на открытии заседания кабмина. По словам польского премьера, закон, о котором идет речь, касается конкретных проектов, среди которых газовый терминал в порту Гданьска. "Это стратегическая инвестиция. Этот газовый терминал позволит покрыть 30% потребностей Польши в газе", - заявил он. Среди других проектов Туск назвал строительство национальной дороги №7 до паромного терминала в Гдыне, расширение морского порта в Свиноустье, а также расширение инфраструктуры, обеспечивающей доступ к этому порту со стороны моря. "После завершения этих инвестиций я смогу с чистой совестью доложить, что Польша стала балтийской силой, и что Балтика действительно стала польским морем", - заключил польский премьер. В настоящее время Польша не получает из России такие виды топлива, как природный газ, нефть и уголь. В отсутствие российских поставок страна запасает газ, поставляемый через газопровод Baltic Pipe из Норвегии, и через терминал СПГ на Балтике.

польша

норвегия

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газ, польша, норвегия, дональд туск, baltic pipe