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Россия сократила вложения в госдолг США
Россия сократила вложения в госдолг США - 18.08.2026, ПРАЙМ
Россия сократила вложения в госдолг США
Принадлежащий России портфель американских гособлигаций за июнь уменьшился до 27 миллионов долларов с уровня месяцем ранее в 29 миллионов, свидетельствуют... | 18.08.2026, ПРАЙМ
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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Принадлежащий России портфель американских гособлигаций за июнь уменьшился до 27 миллионов долларов с уровня месяцем ранее в 29 миллионов, свидетельствуют данные Минфина США. Как следует из опубликованной ведомством статистики за июнь, российский портфель теперь состоит из 23 миллионов долларов в долгосрочных бумагах и 4 миллионов - в краткосрочных. На конец мая объем вложений составлял 26 миллиона и 3 миллиона долларов соответственно. Тройка крупнейших держателей долга США сохранила свои позиции, как и в прошлом месяце. Первое место в списке - у Японии, ее вложения за месяц сократились до 1,12 триллиона долларов с 1,14 триллиона. Второе место продолжает занимать Великобритания, ее вложения уменьшились до 939,9 миллиарда долларов с 948,6 миллиарда по итогам мая. На третьем месте - Китай, который также понизил объем облигаций на своем балансе - до 633,4 миллиарда с 659,3 миллиарда долларов месяцем ранее.
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россия, сша, япония, великобритания, минфин сша
РОССИЯ, США, ЯПОНИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Минфин США
Россия сократила вложения в госдолг США
Российский портфель американских гособлигаций за июнь уменьшился до 27 миллионов долларов
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Принадлежащий России портфель американских гособлигаций за июнь уменьшился до 27 миллионов долларов с уровня месяцем ранее в 29 миллионов, свидетельствуют данные Минфина США.
Как следует из опубликованной ведомством статистики за июнь, российский портфель теперь состоит из 23 миллионов долларов в долгосрочных бумагах и 4 миллионов - в краткосрочных. На конец мая объем вложений составлял 26 миллиона и 3 миллиона долларов соответственно.
Тройка крупнейших держателей долга США сохранила свои позиции, как и в прошлом месяце. Первое место в списке - у Японии, ее вложения за месяц сократились до 1,12 триллиона долларов с 1,14 триллиона. Второе место продолжает занимать Великобритания, ее вложения уменьшились до 939,9 миллиарда долларов с 948,6 миллиарда по итогам мая. На третьем месте - Китай, который также понизил объем облигаций на своем балансе - до 633,4 миллиарда с 659,3 миллиарда долларов месяцем ранее.