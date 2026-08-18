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США и Канада не могут согласовать торговую сделку из-за пошлин, пишут СМИ - 18.08.2026, ПРАЙМ
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США и Канада не могут согласовать торговую сделку из-за пошлин, пишут СМИ
США и Канада не могут согласовать торговую сделку из-за пошлин, пишут СМИ - 18.08.2026, ПРАЙМ
США и Канада не могут согласовать торговую сделку из-за пошлин, пишут СМИ
США и Канада пока не могут согласовать торговую сделку из-за разногласий по пошлинам на автомобили накануне введения Вашингтоном новых тарифов, сообщает... | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T12:30+0300
2026-08-18T12:30+0300
мировая экономика
сша
канада
дональд трамп
марк карни
пошлины
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ВАШИНГТОН, 18 авг - ПРАЙМ. США и Канада пока не могут согласовать торговую сделку из-за разногласий по пошлинам на автомобили накануне введения Вашингтоном новых тарифов, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с переговорами. "Условия торговли автомобилями становятся одним из главных препятствий на пути к соглашению", - говорится в публикации со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. По данным агентства, Канада добивается снижения базовой американской пошлины на автомобили до 10% или расширения действующих исключений, в то время как администрация президента США Дональда Трампа настаивает на ставке не ниже 15%. Отмечается, что в понедельник Трамп и премьер-министр Канады Марк Карни провели телефонный разговор по поводу торговых переговоров. Новые 50-процентные пошлины США на ряд канадских товаров должны вступить в силу в среду в 00.01 по вашингтонскому времени (07.01 мск), если соглашение не будет достигнуто. В их число могут попасть молоко, пиво, фанера и хоккейное оборудование. Вашингтон также требует от Оттавы отказаться от ответных торговых мер, включая пошлины на американские автомобили и введенные канадскими провинциями ограничения на продажу алкоголя из США. После возвращения в Белый дом Трамп взял курс на ужесточение торговой политики США, повышая импортные пошлины и добиваясь пересмотра условий торговли с ключевыми партнерами. В прошлом году он, в частности, ввел 25-процентные тарифы на иностранные автомобили и грузовики, предусмотрев частичные послабления для Канады и Мексики с учетом доли американских комплектующих.
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мировая экономика, сша, канада, дональд трамп, марк карни, пошлины
Мировая экономика, США, КАНАДА, Дональд Трамп, Марк Карни, пошлины
12:30 18.08.2026
 
США и Канада не могут согласовать торговую сделку из-за пошлин, пишут СМИ

Bloomberg: США и Канада не могут согласовать торговую сделку из-за пошлин на автомобили

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ВАШИНГТОН, 18 авг - ПРАЙМ. США и Канада пока не могут согласовать торговую сделку из-за разногласий по пошлинам на автомобили накануне введения Вашингтоном новых тарифов, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с переговорами.
"Условия торговли автомобилями становятся одним из главных препятствий на пути к соглашению", - говорится в публикации со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
По данным агентства, Канада добивается снижения базовой американской пошлины на автомобили до 10% или расширения действующих исключений, в то время как администрация президента США Дональда Трампа настаивает на ставке не ниже 15%.
Отмечается, что в понедельник Трамп и премьер-министр Канады Марк Карни провели телефонный разговор по поводу торговых переговоров. Новые 50-процентные пошлины США на ряд канадских товаров должны вступить в силу в среду в 00.01 по вашингтонскому времени (07.01 мск), если соглашение не будет достигнуто. В их число могут попасть молоко, пиво, фанера и хоккейное оборудование.
Вашингтон также требует от Оттавы отказаться от ответных торговых мер, включая пошлины на американские автомобили и введенные канадскими провинциями ограничения на продажу алкоголя из США.
После возвращения в Белый дом Трамп взял курс на ужесточение торговой политики США, повышая импортные пошлины и добиваясь пересмотра условий торговли с ключевыми партнерами. В прошлом году он, в частности, ввел 25-процентные тарифы на иностранные автомобили и грузовики, предусмотрев частичные послабления для Канады и Мексики с учетом доли американских комплектующих.
 
Мировая экономикаСШАКАНАДАДональд ТрампМарк Карнипошлины
 
 
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