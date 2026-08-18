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Посол Китая в России оценил безвизовый режим между странами - 18.08.2026, ПРАЙМ
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Посол Китая в России оценил безвизовый режим между странами
Посол Китая в России оценил безвизовый режим между странами - 18.08.2026, ПРАЙМ
Посол Китая в России оценил безвизовый режим между странами
Безвизовый режим между Россией и Китаем придал стимул для развития регионального сотрудничества между странами, заявил посол КНР в России Чжан Ханьхуэй. | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T18:18+0300
2026-08-18T19:43+0300
россия
мировая экономика
китай
кнр
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КАЗАНЬ, 18 авг - ПРАЙМ. Безвизовый режим между Россией и Китаем придал стимул для развития регионального сотрудничества между странами, заявил посол КНР в России Чжан Ханьхуэй. "Безвизовый режим придал стимул для развития контактов между регионами Китая и России", - сказал дипломат на пленарном заседании форума "Ростки". По его словам, стороны непрерывно осваивают новые логистические маршруты, платформы для выставок, а также новые торговые преференции. Достигнуты значительные результаты в сфере торговли, инвестиций, инфраструктуры и производственной кооперации, добавил посол. "С января по май объем приграничной торговли Китая и России достиг 2,84 миллиарда долларов США, увеличившись на 20% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года", - напомнил дипломат. Китай в сентябре 2025 года на год ввел 30-дневный безвизовый режим для россиян, Россия ответила аналогично в декабре. А в мае власти Китая объявили, что продлят безвиз до 31 декабря 2027 года. В конце июля президент России Владимир Путин подписал указ о продлении безвизового порядка въезда в РФ для граждан КНР до 31 декабря 2027 года. Четвертый международный форум "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество" проходит в Казани 16-19 августа. Он представляет собой ежегодную платформу для развития экономического сотрудничества между российскими регионами и китайскими провинциями.
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россия, мировая экономика, китай, кнр, сша, владимир путин
РОССИЯ, Мировая экономика, КИТАЙ, КНР, США, Владимир Путин
18:18 18.08.2026 (обновлено: 19:43 18.08.2026)
 
Посол Китая в России оценил безвизовый режим между странами

Посол Китая в России Ханьхуэй: безвизовый режим придал стимул для сотрудничества

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КАЗАНЬ, 18 авг - ПРАЙМ. Безвизовый режим между Россией и Китаем придал стимул для развития регионального сотрудничества между странами, заявил посол КНР в России Чжан Ханьхуэй.
"Безвизовый режим придал стимул для развития контактов между регионами Китая и России", - сказал дипломат на пленарном заседании форума "Ростки".
По его словам, стороны непрерывно осваивают новые логистические маршруты, платформы для выставок, а также новые торговые преференции. Достигнуты значительные результаты в сфере торговли, инвестиций, инфраструктуры и производственной кооперации, добавил посол.
"С января по май объем приграничной торговли Китая и России достиг 2,84 миллиарда долларов США, увеличившись на 20% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года", - напомнил дипломат.
Китай в сентябре 2025 года на год ввел 30-дневный безвизовый режим для россиян, Россия ответила аналогично в декабре. А в мае власти Китая объявили, что продлят безвиз до 31 декабря 2027 года. В конце июля президент России Владимир Путин подписал указ о продлении безвизового порядка въезда в РФ для граждан КНР до 31 декабря 2027 года.
Четвертый международный форум "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество" проходит в Казани 16-19 августа. Он представляет собой ежегодную платформу для развития экономического сотрудничества между российскими регионами и китайскими провинциями.
 
РОССИЯМировая экономикаКИТАЙКНРСШАВладимир Путин
 
 
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