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Структура "Камаза" в 1,5 раза увеличила выпуск автобусов в первом полугодии

Структура "Камаза" в 1,5 раза увеличила выпуск автобусов в первом полугодии - 18.08.2026, ПРАЙМ

Структура "Камаза" в 1,5 раза увеличила выпуск автобусов в первом полугодии

Дочернее предприятие "Камаза", ПАО "Нефаз", в первой половине 2026 года выпустило 785 пассажирских автобусов, что на 51% больше, чем годом ранее, сообщила... | 18.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-18T10:35+0300

2026-08-18T10:35+0300

2026-08-18T10:59+0300

бизнес

россия

радий хабиров

камаз

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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Дочернее предприятие "Камаза", ПАО "Нефаз", в первой половине 2026 года выпустило 785 пассажирских автобусов, что на 51% больше, чем годом ранее, сообщила пресс-служба "Камаза". Результаты работы в первом полугодии озвучил генеральный директор "Нефаза" Борис Хазиев на оперативном совещании, которое провел глава Республики Башкортостан Радий Хабиров. "За первые шесть месяцев 2026 года в ПАО "Нефаз", дочернем предприятии "Камаза" в Башкортостане, произведено 785 пассажирских автобусов, что на 51% больше показателя аналогичного периода прошлого года", - говорится в сообщении. Кроме того, в январе-июне 2026 года на площадке нефтекамского автозавода изготовили 1,9 тысячи спецнадстроек на шасси "Камаз", 262 единицы прицепной техники, 198 грузовых автомобилей и 112 электробусов. "Всего "Нефаз" в первом полугодии выпустил продукции на 15,3 миллиарда рублей, что на 36% больше уровня 2025 года... За шесть месяцев 2026 года инвестпортфель достиг 177 миллионов рублей", - отмечается в сообщении.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, радий хабиров, камаз