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Премьер Венгрии рассказал о восстановлении мощности АЭС "Пакш" - 18.08.2026, ПРАЙМ
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Премьер Венгрии рассказал о восстановлении мощности АЭС "Пакш"
Премьер Венгрии рассказал о восстановлении мощности АЭС "Пакш" - 18.08.2026, ПРАЙМ
Премьер Венгрии рассказал о восстановлении мощности АЭС "Пакш"
Повторный запуск оставшихся шести турбин АЭС "Пакш" и полное восстановление ее первоначальной мощности ожидается с воскресенья, заявил премьер Венгрии Петер... | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T21:34+0300
2026-08-18T21:34+0300
венгрия
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БУДАПЕШТ, 18 авг - ПРАЙМ. Повторный запуск оставшихся шести турбин АЭС "Пакш" и полное восстановление ее первоначальной мощности ожидается с воскресенья, заявил премьер Венгрии Петер Мадьяр. С вечера 10 августа на АЭС "Пакш" была запущена вторая турбина из восьми, таким образом станция сейчас вырабатывает 480 МВтч электроэнергии вместо запланированных 2000 МВтч. "На АЭС "Пакш" развернулась ожесточенная борьба за работу турбин. Нам еще предстоит отложить работы на два дня из-за падения уровня воды. Однако с воскресенья, когда будет построена плотина и ожидается повышение уровня воды, мы сможем снова включить оставшиеся турбины", - написал Мадьяр в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская). В среду Мадьяр заявил, что правительство приняло решение построить плотину у АЭС "Пакш" и затопить две баржи, чтобы поднять уровень воды в Дунае. В Венгрии с 8 августа понизили уровень опасности из-за жары с максимального третьего до второго.
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венгрия, аэс "пакш", facebook
ВЕНГРИЯ, АЭС "Пакш", Facebook
21:34 18.08.2026
 
Премьер Венгрии рассказал о восстановлении мощности АЭС "Пакш"

Премьер Венгрии Мадьяр: запуск оставшихся шести турбин АЭС "Пакш" ожидается с воскресенья

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БУДАПЕШТ, 18 авг - ПРАЙМ. Повторный запуск оставшихся шести турбин АЭС "Пакш" и полное восстановление ее первоначальной мощности ожидается с воскресенья, заявил премьер Венгрии Петер Мадьяр.
С вечера 10 августа на АЭС "Пакш" была запущена вторая турбина из восьми, таким образом станция сейчас вырабатывает 480 МВтч электроэнергии вместо запланированных 2000 МВтч.
"На АЭС "Пакш" развернулась ожесточенная борьба за работу турбин. Нам еще предстоит отложить работы на два дня из-за падения уровня воды. Однако с воскресенья, когда будет построена плотина и ожидается повышение уровня воды, мы сможем снова включить оставшиеся турбины", - написал Мадьяр в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская).
В среду Мадьяр заявил, что правительство приняло решение построить плотину у АЭС "Пакш" и затопить две баржи, чтобы поднять уровень воды в Дунае.
В Венгрии с 8 августа понизили уровень опасности из-за жары с максимального третьего до второго.
 
ВЕНГРИЯАЭС "Пакш"Facebook
 
 
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