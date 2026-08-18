https://1prime.ru/20260818/premer-872486389.html

Премьер Венгрии рассказал о восстановлении мощности АЭС "Пакш"

Премьер Венгрии рассказал о восстановлении мощности АЭС "Пакш" - 18.08.2026, ПРАЙМ

Премьер Венгрии рассказал о восстановлении мощности АЭС "Пакш"

Повторный запуск оставшихся шести турбин АЭС "Пакш" и полное восстановление ее первоначальной мощности ожидается с воскресенья, заявил премьер Венгрии Петер... | 18.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-18T21:34+0300

2026-08-18T21:34+0300

2026-08-18T21:34+0300

венгрия

аэс "пакш"

facebook

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872486389.jpg?1787078094

БУДАПЕШТ, 18 авг - ПРАЙМ. Повторный запуск оставшихся шести турбин АЭС "Пакш" и полное восстановление ее первоначальной мощности ожидается с воскресенья, заявил премьер Венгрии Петер Мадьяр. С вечера 10 августа на АЭС "Пакш" была запущена вторая турбина из восьми, таким образом станция сейчас вырабатывает 480 МВтч электроэнергии вместо запланированных 2000 МВтч. "На АЭС "Пакш" развернулась ожесточенная борьба за работу турбин. Нам еще предстоит отложить работы на два дня из-за падения уровня воды. Однако с воскресенья, когда будет построена плотина и ожидается повышение уровня воды, мы сможем снова включить оставшиеся турбины", - написал Мадьяр в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская). В среду Мадьяр заявил, что правительство приняло решение построить плотину у АЭС "Пакш" и затопить две баржи, чтобы поднять уровень воды в Дунае. В Венгрии с 8 августа понизили уровень опасности из-за жары с максимального третьего до второго.

венгрия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

венгрия, аэс "пакш", facebook