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В Приамурье создадут маркетплейс для доставки товаров в отдаленные села
В Приамурье создадут маркетплейс для доставки товаров в отдаленные села - 18.08.2026, ПРАЙМ
В Приамурье создадут маркетплейс для доставки товаров в отдаленные села
Цифровой маркетплейс "Цифровая деревня" для доставки товаров в отдаленные села Амурской области создадут в регионе в декабре 2026 года, сообщили в министерстве... | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T09:43+0300
2026-08-18T09:43+0300
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бизнес
россия
амурская область
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 авг – ПРАЙМ. Цифровой маркетплейс "Цифровая деревня" для доставки товаров в отдаленные села Амурской области создадут в регионе в декабре 2026 года, сообщили в министерстве экономического развития и внешних связей области. "Создание цифрового сервиса "Цифровая деревня" — это еще один шаг к тому, чтобы жители отдаленных сел региона могли получать необходимые товары без лишних сложностей. Для предпринимателей, особенно из числа малого и среднего бизнеса, платформа станет удобным и современным каналом сбыта, позволяющим расширить географию продаж", — отметила министр экономического развития Амурской области Оксана Кукшенева. Запуск платформы запланирован на декабрь 2026 года. Сервис будет работать по модели маркетплейса, объединяя нескольких продавцов на единой витрине. Жители смогут заказывать товары онлайн с последующей доставкой или получением через пункты выдачи, уточнили в ведомстве. Участниками платформы смогут стать юридические лица, индивидуальные предприниматели и самозанятые граждане. Проект реализуют совместно министерство экономического развития и министерство цифрового развития области.
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бизнес, россия, амурская область
Бизнес, РОССИЯ, Амурская область
В Приамурье создадут маркетплейс для доставки товаров в отдаленные села
В Приамурье в декабре создадут маркетплейс для доставки товаров в отдаленные села
БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 авг – ПРАЙМ. Цифровой маркетплейс "Цифровая деревня" для доставки товаров в отдаленные села Амурской области создадут в регионе в декабре 2026 года, сообщили в министерстве экономического развития и внешних связей области.
"Создание цифрового сервиса "Цифровая деревня" — это еще один шаг к тому, чтобы жители отдаленных сел региона могли получать необходимые товары без лишних сложностей. Для предпринимателей, особенно из числа малого и среднего бизнеса, платформа станет удобным и современным каналом сбыта, позволяющим расширить географию продаж", — отметила министр экономического развития Амурской области Оксана Кукшенева.
Запуск платформы запланирован на декабрь 2026 года. Сервис будет работать по модели маркетплейса, объединяя нескольких продавцов на единой витрине. Жители смогут заказывать товары онлайн с последующей доставкой или получением через пункты выдачи, уточнили в ведомстве.
Участниками платформы смогут стать юридические лица, индивидуальные предприниматели и самозанятые граждане. Проект реализуют совместно министерство экономического развития и министерство цифрового развития области.