Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Приамурье создадут маркетплейс для доставки товаров в отдаленные села - 18.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260818/priamurja-872453152.html
В Приамурье создадут маркетплейс для доставки товаров в отдаленные села
В Приамурье создадут маркетплейс для доставки товаров в отдаленные села - 18.08.2026, ПРАЙМ
В Приамурье создадут маркетплейс для доставки товаров в отдаленные села
Цифровой маркетплейс "Цифровая деревня" для доставки товаров в отдаленные села Амурской области создадут в регионе в декабре 2026 года, сообщили в министерстве... | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T09:43+0300
2026-08-18T09:45+0300
бизнес
россия
амурская область
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872453152.jpg?1787035519
БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 авг – ПРАЙМ. Цифровой маркетплейс "Цифровая деревня" для доставки товаров в отдаленные села Амурской области создадут в регионе в декабре 2026 года, сообщили в министерстве экономического развития и внешних связей области. "Создание цифрового сервиса "Цифровая деревня" — это еще один шаг к тому, чтобы жители отдаленных сел региона могли получать необходимые товары без лишних сложностей. Для предпринимателей, особенно из числа малого и среднего бизнеса, платформа станет удобным и современным каналом сбыта, позволяющим расширить географию продаж", — отметила министр экономического развития Амурской области Оксана Кукшенева. Запуск платформы запланирован на декабрь 2026 года. Сервис будет работать по модели маркетплейса, объединяя нескольких продавцов на единой витрине. Жители смогут заказывать товары онлайн с последующей доставкой или получением через пункты выдачи, уточнили в ведомстве. Участниками платформы смогут стать юридические лица, индивидуальные предприниматели и самозанятые граждане. Проект реализуют совместно министерство экономического развития и министерство цифрового развития области.
амурская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, амурская область
Бизнес, РОССИЯ, Амурская область
09:43 18.08.2026 (обновлено: 09:45 18.08.2026)
 
В Приамурье создадут маркетплейс для доставки товаров в отдаленные села

В Приамурье в декабре создадут маркетплейс для доставки товаров в отдаленные села

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 авг – ПРАЙМ. Цифровой маркетплейс "Цифровая деревня" для доставки товаров в отдаленные села Амурской области создадут в регионе в декабре 2026 года, сообщили в министерстве экономического развития и внешних связей области.
"Создание цифрового сервиса "Цифровая деревня" — это еще один шаг к тому, чтобы жители отдаленных сел региона могли получать необходимые товары без лишних сложностей. Для предпринимателей, особенно из числа малого и среднего бизнеса, платформа станет удобным и современным каналом сбыта, позволяющим расширить географию продаж", — отметила министр экономического развития Амурской области Оксана Кукшенева.
Запуск платформы запланирован на декабрь 2026 года. Сервис будет работать по модели маркетплейса, объединяя нескольких продавцов на единой витрине. Жители смогут заказывать товары онлайн с последующей доставкой или получением через пункты выдачи, уточнили в ведомстве.
Участниками платформы смогут стать юридические лица, индивидуальные предприниматели и самозанятые граждане. Проект реализуют совместно министерство экономического развития и министерство цифрового развития области.
 
БизнесРОССИЯАмурская область
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала