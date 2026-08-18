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Приамурье прорабатывает с Китаем проект грузового дронопорта

Приамурье прорабатывает с Китаем проект грузового дронопорта - 18.08.2026, ПРАЙМ

Приамурье прорабатывает с Китаем проект грузового дронопорта

Губернатор Амурской области Василий Орлов заявил о проработке с Китаем проекта грузового дронопорта и планах запуска беспилотных автомобильных перевозок через... | 18.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-18T12:49+0300

2026-08-18T12:49+0300

2026-08-18T12:49+0300

бизнес

россия

китай

амурская область

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василий орлов

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КАЗАНЬ, 18 авг – ПРАЙМ. Губернатор Амурской области Василий Орлов заявил о проработке с Китаем проекта грузового дронопорта и планах запуска беспилотных автомобильных перевозок через Амур, сообщили в правительстве региона. "С китайскими коллегами прорабатываем варианты использования беспилотных систем по двум направлениям. Рассматриваем создание грузового хаба и автомобильные беспилотные грузоперевозки по мосту через Амур. По проекту дронопорта проделана большая работа", – сказал Орлов на круглом столе "Низковысотная экономика" в рамках международного форума "Ростки". По его словам, хаб будет перевозить малогабаритные грузы, а крупные поставки пойдут через беспилотные автомобили. Уже подписан меморандум между министерствами транспорта двух стран о применении высокоавтоматизированных транспортных средств. Губернатор отметил, что для эксперимента подбирают типы беспилотных авиационных систем, а оператором дронопорта выбрана компания "Аврора БАС". Это открывает возможности создания нового логистического коридора между странами. Орлов также пригласил китайских партнеров и российские регионы к обмену опытом и сотрудничеству в этой сфере. Зампред правительства Амурской области Павел Пузанов рассказал, что регион согласовывает с Китаем эксперимент по внедрению беспилотников в трансграничную логистику. Беспилотники уже применяют для безопасности объектов, мониторинга строек и дорог, в сельском хозяйстве. "В прошлом году на базе Дальневосточного аграрного университета создан научный центр по развитию беспилотных систем. В апреле запустили российско-китайскую мастерскую агродронов для подготовки специалистов", – сказал Пузанов. Международный форум "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество" проходит в Казани 16-19 августа. Он проводится с 2023 года и представляет собой ежегодную платформу для развития экономического сотрудничества между российскими регионами и китайскими провинциями.

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бизнес, россия, китай, амурская область, амур, василий орлов