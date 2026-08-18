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Чистая прибыль "Казмунайгаза" за первое полугодие выросла на 90%
Чистая прибыль "Казмунайгаза" за первое полугодие выросла на 90% - 18.08.2026, ПРАЙМ
Чистая прибыль "Казмунайгаза" за первое полугодие выросла на 90%
Чистая прибыль казахстанского нефтегазового оператора "Казмунайгаз" (КМГ) с учетом доли в прибыли в совместно-контролируемых предприятиях и ассоциированных... | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T11:18+0300
2026-08-18T11:18+0300
2026-08-18T11:18+0300
финансы
казахстан
казмунайгаз
ктк
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АСТАНА, 18 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль казахстанского нефтегазового оператора "Казмунайгаз" (КМГ) с учетом доли в прибыли в совместно-контролируемых предприятиях и ассоциированных компаниях за первое полугодие 2026 года составила 1,9 миллиарда долларов, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 90%, сообщает во вторник пресс-служба КМГ.
"Чистая прибыль компании с учетом доли в прибыли в совместно-контролируемых предприятиях и ассоциированных компаниях составила 904 миллиарда тенге (1,9 миллиарда долларов - ред.) по сравнению с 534 миллиарда тенге (1 миллиард долларов - ред.)", - говорится в сообщении об основных финансовых показателях за первое полугодие 2026 года по сравнению с первым полугодием 2025 года.
В КМГ добавили, что доля в прибыли совместных предприятий и ассоциированных компаний увеличилась на 53,9% и составила 537 миллиарда тенге (1,1 миллиарда долларов). Сообщается, что рост показателя обусловлен повышением мировых цен на нефть, что положительно повлияло на долю в прибыли компании "Тенгизшевройл" и АО "Мангистаумунайгаз".
В КМГ отметили, что данный фактор нивелировал негативный эффект от снижения объемов добычи "Тенгизшевройл", вызванного ограничением приемки нефти со стороны КТК, а также возгоранием трансформаторов на объектах в январе, проектная добыча была восстановлена в конце марта.
"Показатель EBITDA в первом полугодии 2026 года составил 1,7 триллиона тенге (3,4 миллиарда долларов - ред.), увеличившись на 45,0%", - отметили в компании и объяснили, что рост обусловлен увеличением выручки во всех сегментах деятельности, а также увеличением доли в прибыли совместных предприятий и ассоциированных компаний в сегменте "Разведка и добыча нефти и газа".
EBITDA это финансовый показатель, который равен прибыли компании до вычета расходов по уплате налогов, процентов по кредитам и амортизации основных средств и нематериальных активов.
АО "Национальная компания "Казмунайгаз" является ведущей вертикально-интегрированной нефтегазовой компанией Казахстана. КМГ управляет активами по всему производственному циклу от разведки и добычи углеводородов до транспортировки, переработки и предоставления специализированных услуг. Компания, основанная в 2002 году, представляет интересы Казахстана в нефтегазовой отрасли страны.
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финансы, казахстан, казмунайгаз, ктк
Финансы, КАЗАХСТАН, Казмунайгаз, КТК
Чистая прибыль "Казмунайгаза" за первое полугодие выросла на 90%
Чистая прибыль "Казмунайгаза" за первое полугодие 2026 года выросла на 90%
АСТАНА, 18 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль казахстанского нефтегазового оператора "Казмунайгаз" (КМГ) с учетом доли в прибыли в совместно-контролируемых предприятиях и ассоциированных компаниях за первое полугодие 2026 года составила 1,9 миллиарда долларов, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 90%, сообщает во вторник пресс-служба КМГ.
"Чистая прибыль компании с учетом доли в прибыли в совместно-контролируемых предприятиях и ассоциированных компаниях составила 904 миллиарда тенге (1,9 миллиарда долларов - ред.) по сравнению с 534 миллиарда тенге (1 миллиард долларов - ред.)", - говорится в сообщении об основных финансовых показателях за первое полугодие 2026 года по сравнению с первым полугодием 2025 года.
В КМГ добавили, что доля в прибыли совместных предприятий и ассоциированных компаний увеличилась на 53,9% и составила 537 миллиарда тенге (1,1 миллиарда долларов). Сообщается, что рост показателя обусловлен повышением мировых цен на нефть, что положительно повлияло на долю в прибыли компании "Тенгизшевройл" и АО "Мангистаумунайгаз".
В КМГ отметили, что данный фактор нивелировал негативный эффект от снижения объемов добычи "Тенгизшевройл", вызванного ограничением приемки нефти со стороны КТК, а также возгоранием трансформаторов на объектах в январе, проектная добыча была восстановлена в конце марта.
"Показатель EBITDA в первом полугодии 2026 года составил 1,7 триллиона тенге (3,4 миллиарда долларов - ред.), увеличившись на 45,0%", - отметили в компании и объяснили, что рост обусловлен увеличением выручки во всех сегментах деятельности, а также увеличением доли в прибыли совместных предприятий и ассоциированных компаний в сегменте "Разведка и добыча нефти и газа".
EBITDA это финансовый показатель, который равен прибыли компании до вычета расходов по уплате налогов, процентов по кредитам и амортизации основных средств и нематериальных активов.
АО "Национальная компания "Казмунайгаз" является ведущей вертикально-интегрированной нефтегазовой компанией Казахстана. КМГ управляет активами по всему производственному циклу от разведки и добычи углеводородов до транспортировки, переработки и предоставления специализированных услуг. Компания, основанная в 2002 году, представляет интересы Казахстана в нефтегазовой отрасли страны.