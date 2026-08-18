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Прибыль Xiaomi до налогообложения в I полугодии снизилась на 37,3% - 18.08.2026, ПРАЙМ
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Прибыль Xiaomi до налогообложения в I полугодии снизилась на 37,3%
Прибыль Xiaomi до налогообложения в I полугодии снизилась на 37,3% - 18.08.2026, ПРАЙМ
Прибыль Xiaomi до налогообложения в I полугодии снизилась на 37,3%
Прибыль до налогообложения китайской технологической Xiaomi в первом полугодии снизилась на 37,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 17,294... | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T15:26+0300
2026-08-18T15:26+0300
xiaomi
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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Прибыль до налогообложения китайской технологической Xiaomi в первом полугодии снизилась на 37,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 17,294 миллиарда юаней (около 2,6 миллиарда долларов), следует из финансовой отчетности компании. Операционная прибыль сократилась на 39,1%, до 16,183 миллиарда юаней (2,4 миллиарда долларов). Выручка составила 208,063 миллиарда юаней (31 миллиард долларов), на 8,4% меньше, чем за аналогичный период годом ранее. За второй квартал прибыль до налогообложения уменьшилась на 19,7% в годовом выражении, до 11,565 миллиарда юаней (1,7 миллиарда долларов). Скорректированная чистая прибыль составила 6,2 миллиарда юаней (920 миллионов долларов), уменьшившись на 42,6% в годовом выражении, показатель оказался ниже прогноза аналитиков LSEG в 6,6 миллиарда юаней. Операционная прибыль упала на 19,1%, до 10,87 миллиарда юаней (1,6 миллиарда долларов). Квартальная выручка опустилась на 6,1% годовом выражении, до 108,921 миллиарда юаней (16,18 миллиарда долларов), что оказалось меньше прогноза аналитиков в 112,2 миллиарда юаней, мнение которых приводит агентство Рейтер. Xiaomi – китайская компания, основанная в 2010 году и занимающая производством смартфонов, планшетов и электромобилей. Работает более чем на ста рынках. По состоянию на 30 июня штат компании составляет почти 53 тысячи сотрудников.
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xiaomi
Xiaomi
15:26 18.08.2026
 
Прибыль Xiaomi до налогообложения в I полугодии снизилась на 37,3%

Прибыль Xiaomi до налогообложения в I полугодии снизилась на 37,3%

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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Прибыль до налогообложения китайской технологической Xiaomi в первом полугодии снизилась на 37,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 17,294 миллиарда юаней (около 2,6 миллиарда долларов), следует из финансовой отчетности компании.
Операционная прибыль сократилась на 39,1%, до 16,183 миллиарда юаней (2,4 миллиарда долларов). Выручка составила 208,063 миллиарда юаней (31 миллиард долларов), на 8,4% меньше, чем за аналогичный период годом ранее.
За второй квартал прибыль до налогообложения уменьшилась на 19,7% в годовом выражении, до 11,565 миллиарда юаней (1,7 миллиарда долларов). Скорректированная чистая прибыль составила 6,2 миллиарда юаней (920 миллионов долларов), уменьшившись на 42,6% в годовом выражении, показатель оказался ниже прогноза аналитиков LSEG в 6,6 миллиарда юаней.
Операционная прибыль упала на 19,1%, до 10,87 миллиарда юаней (1,6 миллиарда долларов). Квартальная выручка опустилась на 6,1% годовом выражении, до 108,921 миллиарда юаней (16,18 миллиарда долларов), что оказалось меньше прогноза аналитиков в 112,2 миллиарда юаней, мнение которых приводит агентство Рейтер.
Xiaomi – китайская компания, основанная в 2010 году и занимающая производством смартфонов, планшетов и электромобилей. Работает более чем на ста рынках. По состоянию на 30 июня штат компании составляет почти 53 тысячи сотрудников.
 
Xiaomi
 
 
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