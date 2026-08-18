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В "МТС банке" назвали причины отказа в кредите

В "МТС банке" назвали причины отказа в кредите - 18.08.2026, ПРАЙМ

В "МТС банке" назвали причины отказа в кредите

Плохая кредитная история, высокая долговая нагрузка, неофициальная зарплата и указание недостоверных сведений в заявке могут стать причиной для отказа в... | 18.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-18T03:47+0300

2026-08-18T03:47+0300

2026-08-18T03:47+0300

финансы

банки

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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Плохая кредитная история, высокая долговая нагрузка, неофициальная зарплата и указание недостоверных сведений в заявке могут стать причиной для отказа в кредите, рассказала РИА Новости вице-президент по управлению рисками "МТС банка" Светлана Винокурова. "Процесс принятия банком решения о выдаче кредита сложный и многоступенчатый. Оценивая заемщика, банк смотрит на его кредитную историю, текущую долговую нагрузку и наличие просроченной задолженности", - сообщила она. Винокурова отметила, что кредитная история показывает, насколько заемщик ответственный: были ли крупные просрочки или задержки платежей, как часто они возникали, закрывались ли задолженности. При этом полное отсутствие кредитной истории не является стоп-фактором. Не будет автоматического отказа и при наличии кредита, однако важно, чтобы платежи по имеющимся задолженностям составляли не более половины дохода. Это считается комфортным ориентиром в банковской сфере, хотя у отдельных банков могут быть иные уровни. Кроме того, одним из ключевых факторов является доход. "Банк смотрит не только на цифру в справке о доходах. Большое значение имеют его стабильность и подтверждаемость. Регулярная официальная зарплата воспринимается более надежно, чем непостоянные поступления, разовые выплаты или доходы, которые не подтверждены документами. Хотя дополнительные доходы, которые можно подтвердить, банк тоже учитывает", - пояснила эксперт. Банк также обращает внимание и на корректность заполнения заявки: неточности в персональных данных, неверно указанный доход или заниженные расходы на жизнь, ошибки в информации о месте работы или попытка предоставить недостоверные сведения могут негативно повлиять на решение банка.

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финансы, банки, мтс