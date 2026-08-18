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В Приднестровье продлили режим ЧП в экономике до 12 сентября
В Приднестровье продлили режим ЧП в экономике до 12 сентября - 18.08.2026, ПРАЙМ
В Приднестровье продлили режим ЧП в экономике до 12 сентября
Парламент Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) продлил режим ЧП в экономике до 12 сентября из-за сокращения поставок газа и непростой ситуации в... | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T11:11+0300
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ТИРАСПОЛЬ, 18 авг - ПРАЙМ. Парламент Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) продлил режим ЧП в экономике до 12 сентября из-за сокращения поставок газа и непростой ситуации в экономике, сообщает во вторник парламентская пресс-служба.
"Режим ЧП в экономике продлили до 12 сентября. Верховный совет ПМР утвердил указ президента о продлении в Приднестровье чрезвычайного экономического положения. Из-за сокращения поставок природного газа ситуация в экономике остается непростой", - говорится в сообщении.
В парламенте ПМР уточнили, что особый правовой режим позволяет оперативно реагировать на изменения ситуации с энергоресурсами и распределять расходы по приоритетам, чтобы обеспечить выплаты пенсий, зарплат и пособий.
Режим ЧП в экономике в Приднестровье действовал с октября 2022 года по апрель 2023 из-за резкого снижения Молдавией объемов поставок природного газа из России. Еще раз режим ЧП в экономике вводился в декабре 2024 года, когда республика оказалась на пороге полного прекращения поставок голубого топлива, и действовал до 31 августа 2025 года.
Поставкой газа в ПМР в данный момент занимается венгерская компания MET Gas and Energy Marketing AG.
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газ, приднестровье, молдавия
Газ, ПРИДНЕСТРОВЬЕ, МОЛДАВИЯ
В Приднестровье продлили режим ЧП в экономике до 12 сентября
Парламент ПМР продлил режим ЧП в экономике до 12 сентября из-за сокращения поставок газа
ТИРАСПОЛЬ, 18 авг - ПРАЙМ. Парламент Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) продлил режим ЧП в экономике до 12 сентября из-за сокращения поставок газа и непростой ситуации в экономике, сообщает во вторник парламентская пресс-служба.
"Режим ЧП в экономике продлили до 12 сентября. Верховный совет ПМР утвердил указ президента о продлении в Приднестровье чрезвычайного экономического положения. Из-за сокращения поставок природного газа ситуация в экономике остается непростой", - говорится в сообщении.
В парламенте ПМР уточнили, что особый правовой режим позволяет оперативно реагировать на изменения ситуации с энергоресурсами и распределять расходы по приоритетам, чтобы обеспечить выплаты пенсий, зарплат и пособий.
Режим ЧП в экономике в Приднестровье действовал с октября 2022 года по апрель 2023 из-за резкого снижения Молдавией объемов поставок природного газа из России. Еще раз режим ЧП в экономике вводился в декабре 2024 года, когда республика оказалась на пороге полного прекращения поставок голубого топлива, и действовал до 31 августа 2025 года.
Поставкой газа в ПМР в данный момент занимается венгерская компания MET Gas and Energy Marketing AG.