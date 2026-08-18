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В Приднестровье продлили режим ЧП в экономике до 12 сентября

В Приднестровье продлили режим ЧП в экономике до 12 сентября - 18.08.2026, ПРАЙМ

В Приднестровье продлили режим ЧП в экономике до 12 сентября

Парламент Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) продлил режим ЧП в экономике до 12 сентября из-за сокращения поставок газа и непростой ситуации в... | 18.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-18T11:11+0300

2026-08-18T11:11+0300

2026-08-18T11:11+0300

газ

приднестровье

молдавия

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ТИРАСПОЛЬ, 18 авг - ПРАЙМ. Парламент Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) продлил режим ЧП в экономике до 12 сентября из-за сокращения поставок газа и непростой ситуации в экономике, сообщает во вторник парламентская пресс-служба. "Режим ЧП в экономике продлили до 12 сентября. Верховный совет ПМР утвердил указ президента о продлении в Приднестровье чрезвычайного экономического положения. Из-за сокращения поставок природного газа ситуация в экономике остается непростой", - говорится в сообщении. В парламенте ПМР уточнили, что особый правовой режим позволяет оперативно реагировать на изменения ситуации с энергоресурсами и распределять расходы по приоритетам, чтобы обеспечить выплаты пенсий, зарплат и пособий. Режим ЧП в экономике в Приднестровье действовал с октября 2022 года по апрель 2023 из-за резкого снижения Молдавией объемов поставок природного газа из России. Еще раз режим ЧП в экономике вводился в декабре 2024 года, когда республика оказалась на пороге полного прекращения поставок голубого топлива, и действовал до 31 августа 2025 года. Поставкой газа в ПМР в данный момент занимается венгерская компания MET Gas and Energy Marketing AG.

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газ, приднестровье, молдавия