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Приднестровье обеспечило себя зерном и хлебом на ближайший год

Приднестровье обеспечило себя зерном и хлебом на ближайший год - 18.08.2026, ПРАЙМ

Приднестровье обеспечило себя зерном и хлебом на ближайший год

Приднестровье обеспечило себя собственными зерном и хлебом на ближайший год, заявил представитель минсельхоза Приднестровской Молдавской Республики (ПМР)... | 18.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-18T12:12+0300

2026-08-18T12:12+0300

2026-08-18T12:15+0300

сельское хозяйство

россия

приднестровье

молдавия

румыния

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ТИРАСПОЛЬ, 18 авг - ПРАЙМ. Приднестровье обеспечило себя собственными зерном и хлебом на ближайший год, заявил представитель минсельхоза Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Александр Подарилов. "В этом году мы получили очень хороший урожай. Таких урожаев за последние 15 лет мы не имели. А это значит, что на ближайший год республика точно обеспечена зерном и хлебом", - сказал Подарилов в эфире местного телеканала ТСВ. По данным ведомства, хлеборобы ПМР собрали 385,8 тысячи тонн озимой пшеницы при средней урожайности 49,8 центнера с гектара, озимого ячменя намолотили 31,3 тысячи тонн при средней урожайности 48,7 центнера с гектара. По словам представителя минсельхоза, установившаяся жара сказывается на результатах урожая. "Мы вступили в период высокой засухи и это может негативно сказаться и как на урожай кукурузы и подсолнечника, и как на урожай овощей. Мы надеемся, что наши землепользователи приготовились к этому. Где есть возможность полива, они осуществляют полив", - добавил Подарилов. Приднестровье, где около 60% населения составляют русские и украинцы, стремилось выйти из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь присоединения к Румынии на волне национализма. В 1992 году, после неудачной попытки молдавских властей решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Молдавии территорией.

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сельское хозяйство, россия, приднестровье, молдавия, румыния