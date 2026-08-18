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Гонорар Уэста не менее 20 миллионов долларов, рассказал Пригожин

Гонорар Уэста не менее 20 миллионов долларов, рассказал Пригожин - 18.08.2026, ПРАЙМ

Гонорар Уэста не менее 20 миллионов долларов, рассказал Пригожин

Гонорар американского рэпера Канье Уэста за концерты в России составляет не менее 20 миллионов долларов, рассказал РИА Новости продюсер Иосиф Пригожин. | 18.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-18T13:22+0300

2026-08-18T13:22+0300

2026-08-18T14:16+0300

бизнес

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санкт-петербург

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газпром

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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Гонорар американского рэпера Канье Уэста за концерты в России составляет не менее 20 миллионов долларов, рассказал РИА Новости продюсер Иосиф Пригожин.Ранее в концертном агентстве Say Agency сообщили РИА Новости, что Канье Уэст приедет в Россию и даст два концерта на площадке "Газпром Арена" в Санкт-Петербург 10 и 11 октября."У него внушительный контракт - 20 миллионов долларов. Мои друзья предлагали ему разные финансовые условия, но он не соглашался. Я же все-таки в отрасли нахожусь. Гонорар приблизительно за каждый концерт от 10 миллионов долларов, но точно не меньше", - сказал Пригожин.Продюсер отметил, что приезд мировой звезды благоприятно отразится и на туризме в России ввиду большого потока иностранных туристов."Если Уэст приедет в Россию, за ним приедет огромное количество туристов, более 50 тысяч иностранных туристов приедут в Санкт-Петербург и увидят нормальную человеческую атмосферу", - добавил он.По словам Пригожина, цель рэпера в проведении концертов в России заключается не только в деньгах, но и в публичной смелости."Канье Уэст в каком-то смысле делает вызов, и вопрос не только в деньгах. Потому что приехать в это непростое время многим иностранным артистам запрещают, выступать в нашей стране запрещают. Не мы, а им", - заключил он.Ye (ранее Канье Уэст) - сценическое и официальное имя американского рэпера, продюсера, дизайнера и предпринимателя Канье Омари Уэста. Музыкант начал использовать псевдоним Ye, а в 2021 году официально сменил имя в документах. Его творчество сочетает рэп с элементами соула, поп-музыки, электроники, инди-рока и госпела. Уэст является одним из самых влиятельных исполнителей в хип-хопе, обладателем 24 премий Grammy и автором таких известных альбомов, как The College Dropout, Late Registration и My Beautiful Dark Twisted Fantasy.

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бизнес, россия, общество , санкт-петербург, канье уэст, газпром