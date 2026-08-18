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Продажи новых автомобилей Tesla в России в июле упали на 80% - 18.08.2026, ПРАЙМ
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Продажи новых автомобилей Tesla в России в июле упали на 80%
Продажи новых автомобилей Tesla в России в июле упали на 80% - 18.08.2026, ПРАЙМ
Продажи новых автомобилей Tesla в России в июле упали на 80%
Продажи новых автомобилей американской марки Tesla в России в июле упали на 80% и составили девять штук, а с начала года реализация сократилась на 54%, сообщил... | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T11:39+0300
2026-08-18T11:39+0300
бизнес
россия
tesla
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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Продажи новых автомобилей американской марки Tesla в России в июле упали на 80% и составили девять штук, а с начала года реализация сократилась на 54%, сообщил директор агентства "Автостат" Сергей Целиков. "В июле на российский учет встало всего девять новых автомобилей Tesla. А с начала года 89 штук. Июльское снижение на 80%, а нарастающий итог года сократился на 54%", - говорится в сообщении. Аналитик отмечает, что продажи Tesla стремительно сокращаются уже третий год подряд, а самым успешным для марки в России был 2023 год, когда продажи новых электромобилей американского бренда составили 1257 штук. Уже в 2024 году они сократились почти вдвое - до 685 единиц. "В прошлом 2025 году на учет встало 449 новых автомобилей Tesla (-34%). И вот в текущем году имеем дальнейшее быстрое сокращение продаж. Такими темпами продажи электрокаров Tesla в России скоро сойдут на нет", - предположил Целиков.
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бизнес, россия, tesla
Бизнес, РОССИЯ, Tesla
11:39 18.08.2026
 
Продажи новых автомобилей Tesla в России в июле упали на 80%

"Автостат": продажи новых автомобилей Tesla в России в июле упали на 80%

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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Продажи новых автомобилей американской марки Tesla в России в июле упали на 80% и составили девять штук, а с начала года реализация сократилась на 54%, сообщил директор агентства "Автостат" Сергей Целиков.
"В июле на российский учет встало всего девять новых автомобилей Tesla. А с начала года 89 штук. Июльское снижение на 80%, а нарастающий итог года сократился на 54%", - говорится в сообщении.
Аналитик отмечает, что продажи Tesla стремительно сокращаются уже третий год подряд, а самым успешным для марки в России был 2023 год, когда продажи новых электромобилей американского бренда составили 1257 штук. Уже в 2024 году они сократились почти вдвое - до 685 единиц.
"В прошлом 2025 году на учет встало 449 новых автомобилей Tesla (-34%). И вот в текущем году имеем дальнейшее быстрое сокращение продаж. Такими темпами продажи электрокаров Tesla в России скоро сойдут на нет", - предположил Целиков.
 
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