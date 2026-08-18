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Дочка Росатома и "Сбер" разработают медицинские продукты на основе ИИ - 18.08.2026, ПРАЙМ
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Дочка Росатома и "Сбер" разработают медицинские продукты на основе ИИ
Дочка Росатома и "Сбер" разработают медицинские продукты на основе ИИ - 18.08.2026, ПРАЙМ
Дочка Росатома и "Сбер" разработают медицинские продукты на основе ИИ
Группа компаний "Медскан" (входит в госкорпорацию "Росатом") и "Сбер" намерены заняться совместной разработкой новых продуктов для российского рынка частной... | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T14:53+0300
2026-08-18T14:53+0300
технологии
бизнес
росатом
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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Группа компаний "Медскан" (входит в госкорпорацию "Росатом") и "Сбер" намерены заняться совместной разработкой новых продуктов для российского рынка частной медицины, применяя технологии искусственного интеллекта, сообщили в "Росатоме". "Медскан" и "Сбер" провели стратегическую сессию, посвященную развитию медицинских технологий и масштабированию платформенной модели "Медскана". "В ходе встречи участники рассмотрели возможности интеграции цифровых сервисов Сбера в платформу "Медскана", а также сформировали продуктовые гипотезы для создания решений с использованием технологий искусственного интеллекта", - говорится в сообщении "Росатома". По итогам встречи стороны определили основные направления дальнейшей работы. "Они предусматривают интеграцию решений с использованием искусственного интеллекта и цифровых сервисов "Сбера" в платформу "Медскана", а также совместную разработку новых продуктов для российского рынка частной медицины", - добавили в "Росатоме". Отмечается, что в ходе встречи специалисты уделили особое внимание созданию единого цифрового пути пациента — от записи на прием и диагностики до лечения, оплаты и последующего наблюдения. "Медскан" – один из лидеров негосударственного сектора здравоохранения в России, группа представлена в 285 городах 31 региона России.
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технологии, бизнес, росатом
Технологии, Бизнес, Росатом
14:53 18.08.2026
 
Дочка Росатома и "Сбер" разработают медицинские продукты на основе ИИ

Росатом: "Медскан" и "Сбер" разработают продукты для частной медицины

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтенд государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Стенд государственной корпорации по атомной энергии Росатом - ПРАЙМ, 1920, 18.08.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Группа компаний "Медскан" (входит в госкорпорацию "Росатом") и "Сбер" намерены заняться совместной разработкой новых продуктов для российского рынка частной медицины, применяя технологии искусственного интеллекта, сообщили в "Росатоме".
"Медскан" и "Сбер" провели стратегическую сессию, посвященную развитию медицинских технологий и масштабированию платформенной модели "Медскана".
"В ходе встречи участники рассмотрели возможности интеграции цифровых сервисов Сбера в платформу "Медскана", а также сформировали продуктовые гипотезы для создания решений с использованием технологий искусственного интеллекта", - говорится в сообщении "Росатома".
По итогам встречи стороны определили основные направления дальнейшей работы. "Они предусматривают интеграцию решений с использованием искусственного интеллекта и цифровых сервисов "Сбера" в платформу "Медскана", а также совместную разработку новых продуктов для российского рынка частной медицины", - добавили в "Росатоме".
Отмечается, что в ходе встречи специалисты уделили особое внимание созданию единого цифрового пути пациента — от записи на прием и диагностики до лечения, оплаты и последующего наблюдения.
"Медскан" – один из лидеров негосударственного сектора здравоохранения в России, группа представлена в 285 городах 31 региона России.
 
ТехнологииБизнесРосатом
 
 
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