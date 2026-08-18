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Дочка Росатома и "Сбер" разработают медицинские продукты на основе ИИ

Дочка Росатома и "Сбер" разработают медицинские продукты на основе ИИ - 18.08.2026, ПРАЙМ

Дочка Росатома и "Сбер" разработают медицинские продукты на основе ИИ

Группа компаний "Медскан" (входит в госкорпорацию "Росатом") и "Сбер" намерены заняться совместной разработкой новых продуктов для российского рынка частной... | 18.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-18T14:53+0300

2026-08-18T14:53+0300

2026-08-18T14:53+0300

технологии

бизнес

росатом

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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Группа компаний "Медскан" (входит в госкорпорацию "Росатом") и "Сбер" намерены заняться совместной разработкой новых продуктов для российского рынка частной медицины, применяя технологии искусственного интеллекта, сообщили в "Росатоме". "Медскан" и "Сбер" провели стратегическую сессию, посвященную развитию медицинских технологий и масштабированию платформенной модели "Медскана". "В ходе встречи участники рассмотрели возможности интеграции цифровых сервисов Сбера в платформу "Медскана", а также сформировали продуктовые гипотезы для создания решений с использованием технологий искусственного интеллекта", - говорится в сообщении "Росатома". По итогам встречи стороны определили основные направления дальнейшей работы. "Они предусматривают интеграцию решений с использованием искусственного интеллекта и цифровых сервисов "Сбера" в платформу "Медскана", а также совместную разработку новых продуктов для российского рынка частной медицины", - добавили в "Росатоме". Отмечается, что в ходе встречи специалисты уделили особое внимание созданию единого цифрового пути пациента — от записи на прием и диагностики до лечения, оплаты и последующего наблюдения. "Медскан" – один из лидеров негосударственного сектора здравоохранения в России, группа представлена в 285 городах 31 региона России.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, бизнес, росатом