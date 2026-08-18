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В Иране назвали условие для открытия Ормузского пролива

В Иране назвали условие для открытия Ормузского пролива - 18.08.2026, ПРАЙМ

В Иране назвали условие для открытия Ормузского пролива

Иран не откроет Ормузский пролив до тех пор, пока США не выполнят условия меморандума, подписанного в середине июня, заявил спикер парламента и главный... | 18.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-18T12:10+0300

2026-08-18T12:10+0300

2026-08-18T12:10+0300

мировая экономика

иран

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ормузский пролив

дональд трамп

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ТЕГЕРАН, 18 авг - ПРАЙМ. Иран не откроет Ормузский пролив до тех пор, пока США не выполнят условия меморандума, подписанного в середине июня, заявил спикер парламента и главный переговорщик Ирана в диалоге с США Мохаммад-Багер Галибаф. "Ормузский пролив не будет открыт до снятия блокады, разблокировки замороженных активов, снятия нефтяных санкций, прекращения угроз и военных действий на всех фронтах, а также выполнения других условий меморандума", - говорится в сообщении, опубликованном в его Telegram-канале. Президент США Дональд Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Тегеран ответил ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока, закрыл Ормузский пролив, а также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.

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сша

ормузский пролив

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мировая экономика, иран, сша, ормузский пролив, дональд трамп