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В Иране назвали условие для открытия Ормузского пролива - 18.08.2026, ПРАЙМ
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В Иране назвали условие для открытия Ормузского пролива
В Иране назвали условие для открытия Ормузского пролива - 18.08.2026, ПРАЙМ
В Иране назвали условие для открытия Ормузского пролива
Иран не откроет Ормузский пролив до тех пор, пока США не выполнят условия меморандума, подписанного в середине июня, заявил спикер парламента и главный... | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T12:10+0300
2026-08-18T12:10+0300
мировая экономика
иран
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ормузский пролив
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ТЕГЕРАН, 18 авг - ПРАЙМ. Иран не откроет Ормузский пролив до тех пор, пока США не выполнят условия меморандума, подписанного в середине июня, заявил спикер парламента и главный переговорщик Ирана в диалоге с США Мохаммад-Багер Галибаф. "Ормузский пролив не будет открыт до снятия блокады, разблокировки замороженных активов, снятия нефтяных санкций, прекращения угроз и военных действий на всех фронтах, а также выполнения других условий меморандума", - говорится в сообщении, опубликованном в его Telegram-канале. Президент США Дональд Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Тегеран ответил ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока, закрыл Ормузский пролив, а также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.
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мировая экономика, иран, сша, ормузский пролив, дональд трамп
Мировая экономика, ИРАН, США, Ормузский пролив, Дональд Трамп
12:10 18.08.2026
 
В Иране назвали условие для открытия Ормузского пролива

Галибаф: Иран не откроет Ормузский пролив, пока США не выполнят условия меморандума

© AP Photo / Jon GambrellКонтейнеровоз в Ормузском проливе
Контейнеровоз в Ормузском проливе - ПРАЙМ, 1920, 18.08.2026
© AP Photo / Jon Gambrell
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ТЕГЕРАН, 18 авг - ПРАЙМ. Иран не откроет Ормузский пролив до тех пор, пока США не выполнят условия меморандума, подписанного в середине июня, заявил спикер парламента и главный переговорщик Ирана в диалоге с США Мохаммад-Багер Галибаф.
"Ормузский пролив не будет открыт до снятия блокады, разблокировки замороженных активов, снятия нефтяных санкций, прекращения угроз и военных действий на всех фронтах, а также выполнения других условий меморандума", - говорится в сообщении, опубликованном в его Telegram-канале.
Президент США Дональд Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.
Тегеран ответил ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока, закрыл Ормузский пролив, а также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.
Танкеры с нефтью - ПРАЙМ, 1920, 17.08.2026
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Вчера, 08:31
 
Мировая экономикаИРАНСШАОрмузский проливДональд Трамп
 
 
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