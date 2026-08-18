Рубль, доллар, биткоин, золото и нефть в августе

МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Основное давление на рубль продолжает оказывать смещение спроса в пользу иностранной валюты из-за операций монетарных властей в рамках бюджетного правила и восстановление импорта. Объемы продаж экспортной выручки частично уравновешивают валютный рынок, но пока остаются ниже начала летнего сезона: в июне профицит торгового баланса РФ сократился с 14,15 до 12,46 миллиарда долларов, что по мере роста интереса к иностранной валюте со стороны импортеров ослабило поддержку рубля во второй половине лета.До начала третьей декады августа ожидаем колебания курсов доллара в пределах 82,00 - 87,30 рублей, евро – в коридоре 95,00 – 100,50 рублей, торги юанем, вероятно, перейдут в диапазон 12,15 - 12,85 рублей.По мере приближения нового налогового периода и дальнейшего закрепления нефтяных цен выше 70 долларов за баррель Urals, ожидаем замедления снижения котировок рубля к ведущим мировым валютам. Относительно высокая ключевая ставка ЦБ и ожидания паузы в цикле ее снижения постепенно снизит давление на национальную валюту до начала осени.Нефть полна силНа текущей недели ожидаем закрепления октябрьских контрактов Brent в границах 78-100 долларов, а баррель Urals, вероятно, продолжит торговаться в диапазоне 75 - 95. Неопределенность вокруг переговоров США и Ирана сохраняет фактор геополитической напряженности и премию в котировках нефтяных фьючерсов. Рынок по-прежнему находится в ожидании конкретики по разрешению ситуации с трафиком через Ормузский пролив.Золото в цене всегдаСлабость доллара на мировом рынке в начале текущей торговой недели оказывает поддержку рынку драгоценных металлов. Данные по инфляции США за июль снизили вероятность повышения ставки ФРС на 25 базисных пунктов в сентябре, до 30%. Цена тройской унции золота сместилась в недельный диапазон 4 200 -4 500 долларов, при этом ожидаемый торговый коридор для унции серебра составляет 61 -70 долларов.Биткоину важно продолжить ростКурс биткойна за прошедшую неделю снизился почти на 3%, опустившись ниже 63,5 тысяч долларов. Основной причиной снижения стала геополитическая напряженность, которая трансформировалась в постоянный инфляционный фактор. Отказ Ирана от переговоров и атаки на нефтеперерабатывающие заводы привели к росту цен на нефть, что вернуло на рынок страхи по поводу энергетической инфляции и возможного ужесточения политики ФРС. Даже совпадение данных по инфляции с прогнозами не вызвало ралли, так как инвесторы опасаются длительного сохранения высоких ставок. Дополнительное давление оказали новости о возможном исключении крупных биткоин-компаний из индексов MSCI, что создает угрозу вынужденных продаж со стороны пассивных фондов, а также фиксировались оттоки капитала из спотовых ETF.На текущей неделе биткоину необходимо закрепиться выше уровня 65 600 долларов для продолжения роста. Если покупателям не удастся удержать зону 63 650 долларов, возрастает риск снижения поддержки 62 275 долларов и откату к 61 615 долларов. С точки зрения технического анализа цена главной криптовалюты остается в нисходящем канале, и успешным выходом из него можно будет считать только возврат цены к 67 300 долларов к концу августа.Автор: Гузель Проценко, генеральный директор "Альфа-Форекс"
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Основное давление на рубль продолжает оказывать смещение спроса в пользу иностранной валюты из-за операций монетарных властей в рамках бюджетного правила и восстановление импорта. Объемы продаж экспортной выручки частично уравновешивают валютный рынок, но пока остаются ниже начала летнего сезона: в июне профицит торгового баланса РФ сократился с 14,15 до 12,46 миллиарда долларов, что по мере роста интереса к иностранной валюте со стороны импортеров ослабило поддержку рубля во второй половине лета.
До начала третьей декады августа ожидаем колебания курсов доллара в пределах 82,00 - 87,30 рублей, евро – в коридоре 95,00 – 100,50 рублей, торги юанем, вероятно, перейдут в диапазон 12,15 - 12,85 рублей.
По мере приближения нового налогового периода и дальнейшего закрепления нефтяных цен выше 70 долларов за баррель Urals, ожидаем замедления снижения котировок рубля к ведущим мировым валютам. Относительно высокая ключевая ставка ЦБ и ожидания паузы в цикле ее снижения постепенно снизит давление на национальную валюту до начала осени.
Нефть полна сил
На текущей недели ожидаем закрепления октябрьских контрактов Brent в границах 78-100 долларов, а баррель Urals, вероятно, продолжит торговаться в диапазоне 75 - 95. Неопределенность вокруг переговоров США и Ирана сохраняет фактор геополитической напряженности и премию в котировках нефтяных фьючерсов. Рынок по-прежнему находится в ожидании конкретики по разрешению ситуации с трафиком через Ормузский пролив.
Золото в цене всегда
Слабость доллара на мировом рынке в начале текущей торговой недели оказывает поддержку рынку драгоценных металлов. Данные по инфляции США за июль снизили вероятность повышения ставки ФРС на 25 базисных пунктов в сентябре, до 30%. Цена тройской унции золота сместилась в недельный диапазон 4 200 -4 500 долларов, при этом ожидаемый торговый коридор для унции серебра составляет 61 -70 долларов.
Биткоину важно продолжить рост
Курс биткойна за прошедшую неделю снизился почти на 3%, опустившись ниже 63,5 тысяч долларов. Основной причиной снижения стала геополитическая напряженность, которая трансформировалась в постоянный инфляционный фактор. Отказ Ирана от переговоров и атаки на нефтеперерабатывающие заводы привели к росту цен на нефть, что вернуло на рынок страхи по поводу энергетической инфляции и возможного ужесточения политики ФРС. Даже совпадение данных по инфляции с прогнозами не вызвало ралли, так как инвесторы опасаются длительного сохранения высоких ставок. Дополнительное давление оказали новости о возможном исключении крупных биткоин-компаний из индексов MSCI, что создает угрозу вынужденных продаж со стороны пассивных фондов, а также фиксировались оттоки капитала из спотовых ETF.
На текущей неделе биткоину необходимо закрепиться выше уровня 65 600 долларов для продолжения роста. Если покупателям не удастся удержать зону 63 650 долларов, возрастает риск снижения поддержки 62 275 долларов и откату к 61 615 долларов. С точки зрения технического анализа цена главной криптовалюты остается в нисходящем канале, и успешным выходом из него можно будет считать только возврат цены к 67 300 долларов к концу августа.
Автор: Гузель Проценко, генеральный директор "Альфа-Форекс"
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