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Заседание Госсовета о структурных изменениях в экономике пройдет в среду
Заседание Госсовета о структурных изменениях в экономике пройдет в среду - 18.08.2026, ПРАЙМ
Заседание Госсовета о структурных изменениях в экономике пройдет в среду
Президент России Владимир Путин проведет заседание Госсовета, посвященное реализации плана структурных изменений в российской экономике на период до 2030 года,... | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T15:14+0300
2026-08-18T15:14+0300
2026-08-18T15:14+0300
экономика
россия
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александр новак
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госсовет
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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин проведет заседание Госсовета, посвященное реализации плана структурных изменений в российской экономике на период до 2030 года, с докладом выступит зампредседателя правительства Александ Новак, сообщила пресс-служба Кремля. "Девятнадцатого августа Владимир Путин проведет заседание Государственного Совета, которое будет посвящено вопросам реализации плана структурных изменений в российской экономике на период до 2030 года. С докладом выступит заместитель председателя правительства РФ Александр Новак", - говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что министр финансов РФ Антон Силуанов доложит об обеспечении сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации в 2026 - 2029 годах, а зампредседателя правительства Дмитрий Григоренко расскажет о работе с регионами по достижению социологических показателей национальных целей развития страны.
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россия, владимир путин, александр новак, антон силуанов, госсовет
Экономика, РОССИЯ, Владимир Путин, Александр Новак, Антон Силуанов, Госсовет
Заседание Госсовета о структурных изменениях в экономике пройдет в среду
Путин в среду проведет заседание Госсовета о структурных изменениях в экономике