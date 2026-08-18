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Заседание Госсовета о структурных изменениях в экономике пройдет в среду

Заседание Госсовета о структурных изменениях в экономике пройдет в среду - 18.08.2026, ПРАЙМ

Заседание Госсовета о структурных изменениях в экономике пройдет в среду

Президент России Владимир Путин проведет заседание Госсовета, посвященное реализации плана структурных изменений в российской экономике на период до 2030 года,... | 18.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-18T15:14+0300

2026-08-18T15:14+0300

2026-08-18T15:14+0300

экономика

россия

владимир путин

александр новак

антон силуанов

госсовет

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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин проведет заседание Госсовета, посвященное реализации плана структурных изменений в российской экономике на период до 2030 года, с докладом выступит зампредседателя правительства Александ Новак, сообщила пресс-служба Кремля. "Девятнадцатого августа Владимир Путин проведет заседание Государственного Совета, которое будет посвящено вопросам реализации плана структурных изменений в российской экономике на период до 2030 года. С докладом выступит заместитель председателя правительства РФ Александр Новак", - говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что министр финансов РФ Антон Силуанов доложит об обеспечении сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации в 2026 - 2029 годах, а зампредседателя правительства Дмитрий Григоренко расскажет о работе с регионами по достижению социологических показателей национальных целей развития страны.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, владимир путин, александр новак, антон силуанов, госсовет