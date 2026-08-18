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Путин проведет заседание Совета по стратегическому развитию
Путин проведет заседание Совета по стратегическому развитию - 18.08.2026, ПРАЙМ
Путин проведет заседание Совета по стратегическому развитию
Президент России Владимир Путин проведет заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, посвященное реализации плана структурных изменений в... | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T16:58+0300
2026-08-18T16:58+0300
2026-08-18T16:58+0300
россия
владимир путин
александр новак
антон силуанов
совет по стратегическому развитию
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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин проведет заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, посвященное реализации плана структурных изменений в российской экономике на период до 2030 года, с докладом выступит зампредседателя правительства Александ Новак, сообщила пресс-служба Кремля. "Девятнадцатого августа Владимир Путин проведет заседание Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам, которое будет посвящено вопросам реализации плана структурных изменений в российской экономике на период до 2030 года. С докладом выступит заместитель председателя правительства Александр Новак", - говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что министр финансов РФ Антон Силуанов доложит об обеспечении сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации в 2026 - 2029 годах, а зампредседателя правительства Дмитрий Григоренко расскажет о работе с регионами по достижению социологических показателей национальных целей развития страны.
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россия, владимир путин, александр новак, антон силуанов, совет по стратегическому развитию
РОССИЯ, Владимир Путин, Александр Новак, Антон Силуанов, Совет по стратегическому развитию
Путин проведет заседание Совета по стратегическому развитию
Владимир Путин проведет заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам