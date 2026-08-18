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Путин проведет заседание Совета по стратегическому развитию - 18.08.2026, ПРАЙМ
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Путин проведет заседание Совета по стратегическому развитию
Путин проведет заседание Совета по стратегическому развитию - 18.08.2026, ПРАЙМ
Путин проведет заседание Совета по стратегическому развитию
Президент России Владимир Путин проведет заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, посвященное реализации плана структурных изменений в... | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T16:58+0300
2026-08-18T16:58+0300
россия
владимир путин
александр новак
антон силуанов
совет по стратегическому развитию
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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин проведет заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, посвященное реализации плана структурных изменений в российской экономике на период до 2030 года, с докладом выступит зампредседателя правительства Александ Новак, сообщила пресс-служба Кремля. "Девятнадцатого августа Владимир Путин проведет заседание Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам, которое будет посвящено вопросам реализации плана структурных изменений в российской экономике на период до 2030 года. С докладом выступит заместитель председателя правительства Александр Новак", - говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что министр финансов РФ Антон Силуанов доложит об обеспечении сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации в 2026 - 2029 годах, а зампредседателя правительства Дмитрий Григоренко расскажет о работе с регионами по достижению социологических показателей национальных целей развития страны.
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россия, владимир путин, александр новак, антон силуанов, совет по стратегическому развитию
РОССИЯ, Владимир Путин, Александр Новак, Антон Силуанов, Совет по стратегическому развитию
16:58 18.08.2026
 
Путин проведет заседание Совета по стратегическому развитию

Владимир Путин проведет заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам

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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин проведет заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, посвященное реализации плана структурных изменений в российской экономике на период до 2030 года, с докладом выступит зампредседателя правительства Александ Новак, сообщила пресс-служба Кремля.
"Девятнадцатого августа Владимир Путин проведет заседание Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам, которое будет посвящено вопросам реализации плана структурных изменений в российской экономике на период до 2030 года. С докладом выступит заместитель председателя правительства Александр Новак", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что министр финансов РФ Антон Силуанов доложит об обеспечении сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации в 2026 - 2029 годах, а зампредседателя правительства Дмитрий Григоренко расскажет о работе с регионами по достижению социологических показателей национальных целей развития страны.
 
РОССИЯВладимир ПутинАлександр НовакАнтон СилуановСовет по стратегическому развитию
 
 
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