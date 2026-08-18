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Путин назвал флагманским проект строительства АЭС российского образца в Мьянме
Путин назвал флагманским проект строительства АЭС российского образца в Мьянме - 18.08.2026, ПРАЙМ
Путин назвал флагманским проект строительства АЭС российского образца в Мьянме
Президент РФ Владимир Путин назвал флагманским проект строительства атомной электростанции российского образца в Мьянме. | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T19:03+0300
2026-08-18T19:03+0300
2026-08-18T19:03+0300
россия
мьянма
владимир путин
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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин назвал флагманским проект строительства атомной электростанции российского образца в Мьянме.
Путин и президент Мьянмы Мин Аун Хлайн во вторник провели переговоры в Кремле.
"В прошлом году подписано межправсоглашение о возведении в Мьянме атомной электростанции российского дизайна. Речь идет о действительно флагманском двустороннем проекте", - сказал глава государства.
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россия, мьянма, владимир путин
РОССИЯ, МЬЯНМА, Владимир Путин
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин назвал флагманским проект строительства атомной электростанции российского образца в Мьянме.
Путин и президент Мьянмы Мин Аун Хлайн во вторник провели переговоры в Кремле.
"В прошлом году подписано межправсоглашение о возведении в Мьянме атомной электростанции российского дизайна. Речь идет о действительно флагманском двустороннем проекте", - сказал глава государства.