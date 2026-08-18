https://1prime.ru/20260818/putin-872482661.html

Путин назвал флагманским проект строительства АЭС российского образца в Мьянме

Путин назвал флагманским проект строительства АЭС российского образца в Мьянме - 18.08.2026, ПРАЙМ

Путин назвал флагманским проект строительства АЭС российского образца в Мьянме

Президент РФ Владимир Путин назвал флагманским проект строительства атомной электростанции российского образца в Мьянме. | 18.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-18T19:03+0300

2026-08-18T19:03+0300

2026-08-18T19:03+0300

россия

мьянма

владимир путин

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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин назвал флагманским проект строительства атомной электростанции российского образца в Мьянме. Путин и президент Мьянмы Мин Аун Хлайн во вторник провели переговоры в Кремле. "В прошлом году подписано межправсоглашение о возведении в Мьянме атомной электростанции российского дизайна. Речь идет о действительно флагманском двустороннем проекте", - сказал глава государства.

мьянма

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россия, мьянма, владимир путин